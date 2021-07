Emmanuel Macron déchiré par la répression «inapplicable» du vaccin Covid: «A perdu la tête» | Monde | Nouvelles

in

Des centaines de milliers de personnes en France se sont précipitées pour fixer des rendez-vous pour se faire vacciner contre le coronavirus après que le président a averti que les non vaccinés seraient confrontés à des restrictions visant à freiner la propagation rapide de la variante Delta.

Dévoilant des mesures radicales pour lutter contre une recrudescence des infections, le président Emmanuel Macron a déclaré lundi soir que la vaccination ne serait pas obligatoire pour le public pour l’instant, mais a souligné que les restrictions se concentreraient sur ceux qui ne sont pas vaccinés.

Le président a déclaré que les agents de santé devaient se faire vacciner avant le 15 septembre ou faire face à des conséquences non précisées, une proclamation qui a indigné certains employés.

Cette décision a été fustigée par les militants de Génération Frexit qui ont averti que le leader français avait « perdu la tête ».

Ils ont dit : “C’est totalement inapplicable.

« Il faut au moins cinq semaines pour être complètement vacciné.

“Avec la précipitation pour obtenir le vaccin, cela prendra probablement huit semaines.

“Le début du mois d’août est dans 18 jours.

“Ce gouvernement est pathétique de A à Z.”

Ils ont poursuivi : « L’obligation de vacciner le personnel soignant d’ici septembre entraînera sans aucun doute des démissions alors que nous avons un besoin urgent de personnel soignant en cette période de pandémie.

Le Premier ministre Jean Castex a déclaré sur Twitter : “Aujourd’hui, vous êtes 792 339 à avoir reçu un premier jab, un nouveau record.

“Cette dynamique doit s’amplifier et se poursuivre dans les semaines à venir.”

Pendant la majeure partie de juin et juillet, le pays a effectué en moyenne environ 570 000 coups par jour, selon Our World in Data.

La France a donné à près de 53 pour cent de sa population au moins une dose du vaccin et 37 pour cent sont complètement vaccinés.

Le président Macron a déclaré lundi qu’un laissez-passer sanitaire requis pour assister à des événements de grande envergure serait désormais beaucoup plus largement utilisé, notamment pour entrer dans les restaurants, les cinémas et les théâtres.

Il sera également nécessaire de monter à bord des trains et des avions longue distance à partir du début du mois d’août, ce qui incitera davantage les gens à se faire vacciner au début de la saison des vacances d’été.

Les détaillants français étaient perplexes quant à la façon dont le gouvernement s’attendait à ce qu’ils bloquent les personnes non vaccinées contre le COVID-19 dans les centres commerciaux et autres lieux publics.

Un ralentissement des taux de vaccination et une forte reprise des nouvelles infections dues à la variante hautement contagieuse, désormais dominante, Delta, ont contraint plusieurs pays à repenser leurs stratégies.

En France, les nouvelles infections ont culminé à plus de 42 000 par jour à la mi-avril avant de retomber à 2 000 par jour fin juin. Désormais, le pays enregistre en moyenne 4 000 nouveaux cas par jour, le taux de nouvelles infections doublant tous les cinq jours.

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a averti sur franceinfo radio que le seul obstacle à la croissance économique de 6% de la France en 2021 serait une légère augmentation du COVID-19 en raison de la variante Delta.