Emmanuel Macron déclenche une réaction furieuse de Boris Johnson après l’avoir qualifié de « clown » | Politique | Nouvelles

Selon les médias français, le président a décrit le Royaume-Uni comme un « grand pays » abandonné par son dirigeant. Le Canard Enchaine l’a rapporté avoir déclaré lors d’une réunion lors d’une visite en Croatie : « BoJo me parle, à toute vitesse, tout va bien, nous avons des discussions d’adultes, puis il nous frappe avant ou après d’une manière inélégante. C’est toujours le même cirque. »

Le président a ajouté: « C’est très triste de voir un grand pays, avec lequel nous pourrions faire tant de choses, dirigé par un clown. »

Répondant cet après-midi, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré qu’il n’avait pas vu les commentaires.

Cependant, il a ajouté: « La chose importante que le public des deux côtés de la Manche veut que nous fassions est de nous concentrer sur la façon dont nous évitons d’autres pertes de vie. »

Le 24 novembre, 27 migrants se sont noyés alors qu’ils tentaient d’effectuer la périlleuse traversée de la Manche à bord de petites embarcations.

Le porte-parole du Premier ministre a ajouté : « Nous continuons d’entretenir des relations de travail très étroites avec le gouvernement français et nos homologues français et nous continuerons à travailler avec eux sur un certain nombre de questions, notamment la résolution du problème des petits bateaux ».

Malgré la guerre des mots, la France s’est engagée à faire des propositions pour faire face à la crise des migrants en Manche et a même suggéré que les pourparlers avec Mme Patel pourraient reprendre.

On pense que la lettre n’est pas encore arrivée au No10.

Downing Street a continué d’insister sur le fait qu’un accord de retour, comme indiqué par M. Johnson dans sa lettre originale qui a rendu furieux le président français, serait le « plus grand moyen de dissuasion » pour les migrants qui tentent le voyage en mer.

Un accord de retour avec l’Union européenne permettrait au Royaume-Uni de renvoyer des personnes dans l’État membre d’où leur voyage est originaire, comme la France ou ailleurs, si leurs demandes d’asile sont rejetées après leur arrivée en Grande-Bretagne.

Londres a fait pression pour un tel accord lors des pourparlers sur le Brexit, mais Bruxelles a décliné l’offre.

M. Darmanin a déclaré que les discussions pourraient avoir lieu « très rapidement » si les Britanniques sont prêts à entamer des négociations dans un « esprit sérieux ».

M. Darmanin a déclaré que les propositions de M. Castex pourraient inclure des moyens d’ouvrir des voies légales vers le Royaume-Uni pour les demandeurs d’asile et de permettre aux mineurs non accompagnés de rejoindre des parents en Grande-Bretagne.