Emmanuel Macron s’en est pris aux campagnes réduisant les membres de la société française à « leur identité ou leur particularité ». Il a reproché à “l’idéologie américaine de gauche” d’avoir provoqué des tollés parmi les citoyens ces dernières années avec une attaque particulièrement furieuse contre le concept d’intersectionnalité, qui cherche à lutter contre la discrimination et la pauvreté en analysant le rôle de la race et du genre sur les chances de vie des gens. Dans une interview à Elle France, le président Macron a déclaré : « La logique de l’intersectionnalité brise tout. Je défends l’universalisme.

“Je ne suis pas d’accord avec un combat qui réduit chacun à son identité ou à sa particularité”, a-t-il poursuivi.

« Les difficultés sociales ne s’expliquent pas seulement par le sexe et la couleur de peau, mais aussi par les inégalités sociales.

Le président a ajouté: “Je vois la société de plus en plus raciale. Nous nous étions libérés de cette approche et maintenant nous catégorisons à nouveau les gens selon leur race et, ce faisant, nous les plaçons totalement en résidence surveillée.

Commentant l’article, le présentateur de RT UK, Kevin Owen, a déclaré: “L’intégrité française est en danger, du moins selon le président Macron qui accuse l’idéologie américaine de gauche de diviser la société.

“En outre, il pense que les États-Unis remontent le temps sur des questions telles que la race et le sexe.

“Une nouvelle génération de militants en France a dénoncé le racisme dans le pays et son passé colonial tandis que Macron prétend que ce sont les inégalités qui freinent la société.”

Le vice-président de l’Eurasia Centre, Earl Rasmussen, a insisté sur le fait que la “culture éveillée” avait créé des divisions au sein de la communauté internationale.

Il a déclaré: “Le réveil, la culture de l’annulation, les problèmes de type trop identitaire, la théorie critique de la race créent la division.

« Elle a existé mais pas du tout en fondant l’existence du pays lui-même.

Plus tôt cette année, le président Macron a rejeté les appels à s’excuser pour les abus envers l’Algérie perpétrés sous la puissance coloniale de la France.

M. Macron avait précédemment reconnu que les actions du gouvernement français constituaient des “crimes contre l’humanité”, mais avait exclu le “repentir” et les “excuses” pour l’occupation de l’Algérie et la sanglante guerre d’indépendance de huit ans.