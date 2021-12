Emmanuel Macron DÉTESTE la Grande-Bretagne – neuf fois le leader français a lâché le Royaume-Uni | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le président français fête mardi ses 44 ans après un an de coups portés contre les Britanniques. Cette année a commencé lorsque M. Macron a affirmé que le Brexit était le produit de mensonges et de fausses promesses dans son discours télévisé du Nouvel An en France.

Le correspondant de Channel 4, Paul McNamara, a décrit cette affirmation comme un « mélange de regret, de tristesse et d’amertume face à ce divorce », tandis que le député conservateur du Brexiteer Peter Bone a déclaré: « Je suppose que le président Macron n’aime pas la démocratie ».

M. Macron, s’exprimant depuis l’Elysée, a déclaré : « Il y a quelques jours, nous sommes parvenus à un accord pour organiser nos futures relations, en défendant nos intérêts, nos industries, nos pêcheurs et notre unité.

« Le Royaume-Uni reste notre voisin mais aussi notre ami et allié. Ce choix de sortir de l’Europe, ce Brexit, était l’enfant du malaise européen et de beaucoup de mensonges et de fausses promesses. »

Cette amitié a été mise à l’épreuve fin janvier lorsqu’un M. Macron a prétendu que le géant anglo-suédois de la drogue AstraZeneca et le gouvernement britannique s’étaient engagés dans un « comportement douteux » visant à perturber le flux de vaccins Covid en Europe.

De hauts responsables britanniques ont déclaré que les remarques incendiaires de M. Macron révélaient « l’énorme pression politique » qu’il subissait chez lui avec sa cote de popularité époustouflante, un déploiement de jabs extrêmement lent et la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen le dépassant.

M. Macron a déclaré aux journalistes: « Le vrai problème sur AstraZeneca est qu’il ne fonctionne pas comme nous l’attendions. Nous attendons l’EMA [European Medicines Agency] résultats, mais aujourd’hui tout porte à croire qu’il est quasi inefficace sur les personnes de plus de 65 ans, certains disent celles de 60 ans ou plus. »

Plus tard dans la même journée, l’EMA lui a donné son feu vert, affirmant que ses experts scientifiques considéraient que le vaccin pouvait être utilisé chez les personnes âgées.

Plus tôt ce mois-ci, le magazine satirique français Le Canard Enchainé a affirmé que M. Macron avait qualifié le Premier ministre Boris Johnson de « un clown » au sein de son entourage proche.

Le jibe a été repris par le média allemand Welt qui a publié un article sur la relation entre M. Johnson et M. Macron avec le titre : « Johnson, un clown ? Ressaisis-toi, Macron ! »

Selon certaines informations, M. Macron avait également déclaré en privé que le Premier ministre britannique avait une attitude « de tête à tête » et tentait de faire de son pays un bouc émissaire pour le Brexit.

Downing Street a qualifié les relations de travail des dirigeants de bonnes. Ceci malgré le fait que M. Macron aurait assimilé les relations entre Paris et Londres à un cirque.

Il a ensuite fait un saut au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie après avoir annoncé que les officiels boycotteraient les Jeux olympiques d’hiver de Pékin.

M. Macron a déclaré : « Nous ne devons pas politiser les Jeux olympiques.

« Comme pour toutes les choses sur la scène internationale, je préfère faire des choses qui ont un effet utile. »

Le mois dernier, le président français a accusé le Royaume-Uni de jouer avec les nerfs de son pays dans une dispute post-Brexit sur les permis de pêche.

Il a déclaré lors d’une visite à Aulnoye-Ameries dans le nord de la France : « Nous n’avons pas ce que nous voulions. Ils jouent avec nos nerfs. Nous ne céderons pas. »

Le conflit de pêche et la crise des migrants qui se déroulent dans la Manche ont été qualifiés de tentative de M. Macron de « punir » le Royaume-Uni pour le Brexit.

L’expert de l’UE Gabriel van de Bloemfontein a déclaré à Express.co.uk que M. Macron profitait de sa position au sein de l’UE.

Le chercheur de Nexit Denktank a déclaré : « Si on parle de Macron et de la France, il ne s’agit pas seulement des accords de pêche. On le voit aussi avec la crise migratoire en Manche.

« Pour moi, il s’agit d’une guerre hybride que la France pousse contre le Royaume-Uni. Je ne suis pas le seul à penser que c’est pour punir le Royaume-Uni pour le Brexit. »

M. Macron a également reproché à la politique britannique du travail d’attirer des migrants outre-Manche.

Il a déclaré que le modèle économique britannique était basé sur le travail illégal, ajoutant qu’il y aurait des problèmes tant que cela n’était pas résolu.

M. Macron, dont l’arrière-grand-père était commerçant à Bristol, a ensuite tenté d’adopter un ton plus conciliant en déclarant : « J’aime la Grande-Bretagne. J’aime son peuple. J’ai envie d’un gouvernement qui veut juste travailler de bonne foi avec nous. »