Emmanuel Macron en colère contre Joe Biden pour avoir perturbé l’UE: “ Cela le dérangeait tellement! ” | Monde | Nouvelles

Le président français Emmanuel Macron a semblé visiblement ennuyé par les journalistes lors d’un sommet de l’UE au Portugal la semaine dernière, après avoir été interrogé sur l’appel du président américain Joe Biden à Bruxelles pour qu’il renonce aux brevets de vaccin. M. Macron, qui a été de plus en plus exaspéré par les comparaisons avec l’administration américaine au cours de la pandémie, a déclaré: «Je vous pose, à la presse européenne, une question presque psychologique. «Quand il y a un an, nous, Européens, avons lancé ACT-A [a global scheme to fight the coronavirus], vous n’avez pas dit «Oh, vous, les Européens, avez le leadership moral! Et ah, les États-Unis ne vous suivent pas!

«Et quand les États-Unis nous suivent, ce qui est en fait ce qui se passe… vous dites ah, les États-Unis ont le leadership!»

Il a ajouté: «Vous me donnez l’impression que vous vous réveillez, vous n’avez pas suivi le film.

“Je ne peux pas traiter vos complexes, je n’en ai pas.”

Le dirigeant français a également saisi l’occasion pour exhorter le président Biden à abandonner les restrictions sur les exportations de vaccins COVID-19 et de composants pour les vaccins.

Il a déclaré lors de la conférence de presse que les pays riches devaient ouvrir leur capacité de vaccination pour aider les États moins développés.

L’Inde et l’Afrique du Sud ont appelé l’année dernière à la levée des droits de brevet sur les vaccins afin de stimuler la fabrication et de garantir l’approvisionnement du monde.

Le débat autour de la question a éclaté de nouveau la semaine dernière, lorsque le président américain a soutenu l’idée, à condition que cela se fasse par le biais de l’Organisation mondiale du commerce.

Cependant, l’UE semble sceptique quant à l’utilité de renoncer aux droits de brevet.

Dans un podcast récent, Rym Momtaz de POLITICO, qui a assisté à la conférence de presse avec M. Macron au Portugal, a révélé à quel point le président français était ennuyé par M. Biden.

Elle a déclaré: «À Porto, il est intéressant de noter que l’annonce américaine a essentiellement pris le dessus sur l’ordre du jour.

«Et c’est le principal problème ici.

«Avec le retour de l’administration américaine sur la scène multilatérale, il est clair que tout ce que disent les États-Unis, tout ce que font les États-Unis, a maintenant le potentiel de faire dérailler l’UE et commence à vraiment énerver certains dirigeants européens, en particulier le président français Emmanuel Macron.

“Pourquoi?

“Parce qu’il a toujours été cette personne qui, sous l’administration Trump, était devenue en quelque sorte le leader du monde multilatéral … il a toujours été celui qui dirigeait ces initiatives.”

Mme Momtaz a ajouté qu’à la fin du sommet, lorsqu’on a demandé à M. Macron pourquoi les États-Unis revendiquaient le leadership en matière de renonciation aux brevets, il a laissé briller ses vraies couleurs.

Elle a déclaré: “Cela l’a tellement dérangé … dans un moment rare où je pense qu’il nous a vraiment fait savoir ce qu’il en pensait.

“Il a essentiellement mis la presse européenne sur le canapé.”

Ce n’est un secret pour personne que l’homme politique français a prévu de se manœuvrer en tant que leader de l’Europe.

En novembre 2019, M. Macron s’est rendu à Pékin et a rencontré son homologue chinois Xi Jinping.

Alors que les deux dirigeants posaient pour des photos, la tête française se tenait devant le drapeau européen au Palais du Peuple à côté du dirigeant chinois.

Cela a été considéré comme très inhabituel car M. Macron n’a pas de mandat formel de l’Union européenne.

Un commentaire de POLITICO a fait valoir: «Cela semble montrer que, pour la Chine du moins, le président français est considéré comme le leader de l’Europe.»

Les deux dirigeants ont considéré que le ministre chinois du Commerce Zhong Shan et l’ancien commissaire européen au commerce Phil Hogan ont signé un accord UE-Chine sur les indications géographiques (IG), fournissant des protections de propriété intellectuelle pour les exportations de produits gastronomiques européens vers la Chine.

Le dernier signe de l’importance croissante de la France dans les relations UE-Chine est survenu plus tôt cette année, lorsque le président Xi a scellé un pacte d’investissement historique avec le bloc, en présence de la chancelière allemande Angela Merkel et de M. Macron.

M. Macron a participé à la cérémonie à l’invitation de Mme Merkel, son État ayant assuré la présidence du Conseil de l’UE jusqu’au lendemain de la signature de l’accord avec la Chine.

Mme Merkel a été le principal promoteur de l’accord d’investissement, mais il appartiendra à M. Macron de contribuer à sa mise en œuvre, l’accord devant entrer en vigueur en 2022 pendant la présidence française du Conseil de l’UE.

Mikko Huotari, directeur exécutif du Mercator Institute for China Studies, un groupe de réflexion basé à Berlin, a déclaré: «Macron utilisera certainement les opportunités offertes par une moindre implication britannique et la présidence française. [of the EU Council] en 2022 pour donner à la politique Europe-Chine plus une touche française.

Le plan de M. Macron de se manoeuvrer en tant que leader de l’Europe, cependant, pourrait finalement provoquer non seulement sa chute, mais aussi la fin du projet européen dans son ensemble.

Après la signature du pacte d’investissement, certains États membres ont immédiatement commencé à se plaindre de la prise de pouvoir par l’Allemagne et la France.

Un diplomate bruxellois a déclaré: «Il y a beaucoup de frustration parmi les petits pays quant à la façon dont la Commission a été utilisée pour faire avancer l’un des projets favoris de Merkel à la fin de son mandat et à la fin de son héritage.

«Est-ce ainsi que l’UE fonctionnera après le Brexit?

«Les Britanniques viennent juste de sortir et nous manquons déjà leur approche ouverte sur le marché.

“” Si l’Allemagne pèse trop, les petits pays de l’UE n’ont rien à dire. “

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, la baronne Gisela Stuart d’Edgbaston, l’une des eurosceptiques les plus en vue de la campagne référendaire sur le Brexit, a expliqué comment trop de pouvoir concentré entre les mains de quelques-uns pourrait détruire le bloc.

Elle a déclaré: «Je pense que la tension à l’avenir est celle entre les pays qui ont une monnaie unique et ceux qui n’en ont pas.

«Et même si je ne m’attends pas à ce que d’autres pays partent, ce que j’attends, c’est que dans les années à venir au sein de l’Union européenne, il y aura une nouvelle structure.

“Les pays de la zone euro devront s’approfondir davantage.

“D’autres pays comme la Pologne et la Hongrie, qui ne font pas partie de l’euro, pourraient vouloir envisager des arrangements différents.

“Vous devez vous rappeler, si David Cameron était revenu avec un accord qui disait que l’UE l’acceptait, non pas par exception et opt-out, mais comme une question de structure pour l’avenir, une structure différente pour les pays euro et non des pays de la zone euro, des gens comme moi auraient dit: «essayons encore une fois». »

Elle a noté: «Je pense que la prochaine Commission sera très importante à surveiller.

«L’une des choses à propos de la prochaine Commission et du prochain Parlement est que pour la première fois depuis l’introduction de l’euro, tous les grands bureaux sont détenus par les grands États membres.

«C’est inhabituel.

“Je pense qu’il y aura de nouvelles tensions créées par ceux qui ont rejoint en 2004.”

Lorsqu’on lui a demandé d’analyser la personnalité de M. Macron, Lord David Owen a affirmé qu’il serait un candidat de choix pour le «syndrome de l’orgueil» – une condition dans laquelle le comportement des politiciens, des chefs d’entreprise et des autres personnes au pouvoir se détériore à mesure qu’ils en profitent. augmentation du pouvoir et de l’influence.

L’ancien ministre des Affaires étrangères et co-dirigeant du SDP a déclaré: «Il est effectivement candidat.

«Un de ses ministres de son gouvernement a démissionné après avoir prononcé un discours à la télévision et utilisé le mot hubris.

“C’est un candidat très fort, en fait.”