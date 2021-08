Emmanuel Macron en crise – Pourquoi la France s’est retournée contre le Président | Monde | Nouvelles

in

Le président français Emmanuel Macron a connu un premier mandat varié depuis son entrée en fonction en 2017. À l’époque, il avait réussi à battre sa rivale Marine Le Pen de plus de dix millions de voix. Mais de récents sondages montrent que son avance s’est récemment réduite et qu’il pourrait avoir des problèmes car le candidat d’extrême droite envisage de se représenter.

Pourquoi la France s’est-elle retournée contre Emmanuel Macron ?

Selon le sondage de Politico, Emmanuel Macron est au coude à coude avec Mme Le Pen.

Ils devraient recueillir chacun 25 % des voix en 2022, ce qui montre un changement notable d’attitude parmi les Français.

En 2017, M. Macron a réussi à obtenir 24 % des voix, tandis que son rival était à la traîne avec 21,3 %.

L’année dernière, les gens pouvaient acheter de l’essence à 1,23 € (1,06 £) et du diesel à 1,16 € (1 £), alors qu’ils doivent désormais débourser plus de 1,59 € (1,37 £) et 1,43 € (1,23 £) par litre à partir de la seconde. semaine d’août.

À première vue, cela peut ne pas sembler immédiatement préoccupant pour M. Macron, mais l’une des plaintes les plus constantes parmi les électeurs français est le coût de la vie.

Au début de son premier mandat, des manifestations antigouvernementales de “gilets jaunes” ont éclaté contre des projets d’augmentation des taxes sur les carburants, et les tensions persistent trois ans plus tard.

En 2021, des manifestations ont également exigé que M. Macron abandonne les projets controversés de passeports vaccinaux.

Les politiciens de toute l’Europe ont considéré cette politique, que beaucoup considèrent comme une atteinte à leurs libertés individuelles.

Le président français a annoncé son projet de loi le 12 juillet dans un discours national, les qualifiant de « laissez-passer de santé étendus » qui pourraient aider à freiner l’augmentation des cas de Covid.

S’adressant à la radio France Info la semaine dernière, une femme nommée Brigitte a qualifié l’adresse de “trop ​​dure” et le passeport sanitaire d'”outil dangereux”.

Alors qu’elle se préparait à marcher à nouveau, elle a déclaré à la station qu’elle craignait qu’ils finissent par s’appliquer à plus que des urgences sanitaires.

Catherine, une assistante sociale, a déclaré au Daily Telegraph qu’elle avait le sentiment que le gouvernement français “microgère” ses citoyens et “semble penser que nous sommes des enfants stupides”.

Ces problèmes aggravants pourraient voir des gens poussés dans les bras de Mme Le Pen au milieu des élections d’avril 2022.

Son parti, le Rassemblement national, a critiqué les projets d’introduction du laissez-passer sanitaire.

Mais ils se sont arrêtés là, espérant éviter de s’associer à des foules de manifestants anti-vaccination.

Ces facteurs ont eu un impact sur la popularité de M. Macron, du moins à l’heure actuelle.

Le sondage des sondages n’estime cependant pas une perte pour lui.

Les élections françaises se déroulent en deux tours, et bien que M. Macron puisse échouer au premier tour, il progresserait aux côtés de Mme Le Pen.

Au deuxième tour, le sondage prédit qu’il peut recueillir 56% des voix contre 44% pour son rival, une victoire serrée qui lui ferait perdre 10% de son soutien par rapport à 2017, tandis que Mme Le Pen en gagnerait plus de 11%.