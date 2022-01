Emmanuel Macron et Angela Merkel « coûtent des vies » à cause de la désinformation sur Covid | Monde | Des nouvelles

En mars de l’année dernière, le vaccin AstraZeneca – qui a été développé avec l’Université d’Oxford – n’était utilisé que pour les personnes âgées de 60 ans et plus en France et en Allemagne, craignant que le vaccin n’augmente le risque de caillots sanguins.

M. Macron a déclaré qu’il y avait « très peu d’informations » disponibles pour le vaccin développé par la société anglo-suédoise et l’Université d’Oxford.

Son cabinet a confirmé à l’. : « Aujourd’hui, nous pensons qu’il est quasi inefficace pour les personnes de plus de 65 ans.

« Ce que je peux vous dire officiellement aujourd’hui, c’est que les premiers résultats que nous avons ne sont pas encourageants pour les 60-65 ans concernant AstraZeneca. »

Après que plusieurs autres États membres de l’UE ont arrêté l’utilisation du vaccin, l’Afrique du Sud a annulé les commandes du vaccin après avoir constaté qu’il n’offrait qu’une protection minimale contre les infections légères à modérées causées par la variante contagieuse du pays.

Cela s’est produit malgré l’approbation par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) du vaccin AstraZeneca pour une utilisation d’urgence.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a déclaré à l’époque : « Nous avons maintenant toutes les pièces en place pour la distribution rapide des vaccins. Mais nous devons encore augmenter la production.

« Nous continuons d’appeler les développeurs de vaccins COVID19 à soumettre leurs dossiers à l’OMS pour examen en même temps qu’ils les soumettent aux régulateurs des pays à revenu élevé. »

Maintenant, le président du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI) a accusé des pays comme la France et l’Allemagne de « coûter des vies » en Afrique.

LIRE LA SUITE: Avertissement Covid en tant que nouvelle variante avec «46 mutations» détectées en France

Le vaccin AstraZeneca a été approuvé pour une utilisation par les régulateurs de l’UE l’année dernière, mais l’Allemagne a cessé d’administrer le vaccin par crainte de caillots sanguins.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré à l’époque : « Le contexte de cette décision fait suite à de nouveaux rapports de cas de thrombose veineuse cérébrale liés à une vaccination AstraZeneca.

« À la lumière de ces nouveaux cas signalés, l’Institut Paul Ehrlich a réévalué aujourd’hui la situation et a recommandé une suspension des vaccinations et une analyse plus approfondie. »

Il a déclaré que la décision n’était « pas politique » et n’était pas prise à la légère.

Le Portugal, la Slovénie, Chypre, les Pays-Bas, l’Irlande, le Danemark, la Suède, la Roumanie, la Lettonie, l’Autriche, la Lituanie, le Luxembourg et la Bulgarie ont tous arrêté l’inoculation du jab.

L’Islande et la Norvège, qui ne sont toutes deux pas membres de l’UE mais ont rejoint l’Espace économique européen (EEE), ont également arrêté le vaccin AstraZeneca.

En avril, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le vaccin AstraZeneca avait « déjà sauvé des milliers de vies ».

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Le vaccin Oxford/AstraZeneca est sûr, efficace et a déjà sauvé des milliers de vies.

« Toute personne ayant déjà reçu une première dose du vaccin AstraZeneca devrait recevoir une deuxième dose de la même marque, quel que soit son âge, à l’exception du très petit nombre de personnes qui ont présenté des caillots sanguins avec une faible numération plaquettaire dès leur première vaccination. »

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a également exhorté les gens à « faire confiance à nos médecins et scientifiques » et a déclaré qu’il était impatient de recevoir sa deuxième dose d’AstraZeneca.