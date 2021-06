Emmanuel Macron et Angela Merkel exigent une quarantaine au Royaume-Uni dans TOUS les pays européens | Monde | Nouvelles

Les règles de voyage d’Angela Merkel au Royaume-Uni défendues par l’ancien député européen

La chancelière allemande Mme Merkel lors d’un sommet de l’UE plus tôt dans la journée : “Je ferai pression pour une approche plus coordonnée, en particulier en ce qui concerne les entrées en provenance de régions où les variantes virales abondent.”

Le président français a fait écho à ces commentaires et a déclaré: “Nous devons tous être vigilants car la variante Delta dont on parle tant arrive, qui se propage beaucoup plus rapidement que les autres variantes et affecte les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n’ont reçu qu’une seule dose. .

« Pour moi, l’un des sujets de discussion est de vraiment prendre des décisions coordonnées en termes d’ouverture des frontières aux pays tiers et de reconnaissance des vaccins car à ce stade, nous devons nous limiter aux vaccins qui ont été approuvés par le Autorité médicale européenne.”

Mais le Royaume-Uni a riposté à la position commune de la France et de l’Allemagne, le secrétaire à l’Environnement George Eustice se demandant si une telle décision est “justifiée”.

Il a déclaré à LBC Radio: “Je ne suis pas sûr qu’une telle approche soit justifiée étant donné le stade très avancé auquel nous sommes actuellement en termes de vaccination, 80% ayant eu un vaccin et maintenant 60% ayant eu le deuxième coup.

“Je ne pense pas qu’une telle décision serait justifiée, mais il appartient évidemment à chaque pays de porter ces jugements.”

La position de plus en plus dure de l’UE contre la souche Delta intervient alors que le Royaume-Uni se prépare à ajouter les Baléares et Malte à la «liste verte» des destinations, ce qui signifie qu’ils n’auront pas à s’isoler à leur retour chez eux.

Emmanuel Macron a rejoint Angela Merkel dans une répression majeure contre les visiteurs britanniques arrivant dans l’UE (Image: GETTY)

Des plans visant à supprimer les restrictions de la «liste orange» pour ceux qui ont reçu les deux doses de vaccins sont également envisagés à Downing Street et pourraient entrer en vigueur dans les prochaines semaines.

Plus tôt dans la journée, M. Johnson ne serait pas attiré par le durcissement de la position au sein de l’UE.

Lors d’une visite à Aldershot, le Premier ministre a déclaré : « Voyons où nous en sommes avec tout cela.

“Je pense que la véritable opportunité que nous avons tous maintenant est d’ouvrir le voyage à travers le double jab.

“Nous avons plus de 60% de notre population qui a maintenant eu deux jabs, 83% en a eu un, nous nous en sortons vraiment maintenant.

“Je ne vais pas prétendre que cet été, à des fins de voyage, sera comme n’importe quel autre été.

“Je ne veux pas jeter un voile sur les choses mais, comme je l’ai dit l’autre jour, ce sera différent.”

Mercredi, Mme Merkel avait poussé à une répression contre la Grande-Bretagne en insistant sur le fait que les visiteurs du Royaume-Uni arrivant au Royaume-Uni devraient s’isoler.

La figure de proue de l’UE souhaite une meilleure coordination pour lutter contre la propagation de la variante Delta hautement transmissible qui se répand rapidement dans tout le Royaume-Uni et se fraie maintenant un chemin à travers le bloc.

Elle a déclaré à la chambre basse du parlement du Bundestag : « Dans notre pays, si vous venez de Grande-Bretagne, vous devez vous mettre en quarantaine – et ce n’est pas le cas dans tous les pays européens, et c’est ce que j’aimerais voir. »

Cet avertissement de la chancelière allemande est intervenu après qu’elle ait fait rage au Portugal – un pays qui autorise l’entrée des touristes britanniques sans avoir besoin de mettre en quarantaine.

S’exprimant aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d’une conférence de presse, elle a averti que l’échec du bloc à se mettre d’accord sur une politique de voyage commune sur le coronavirus commençait à « se retourner contre lui ».

Mme Merkel a déclaré : « Ce que je regrette, c’est que nous n’ayons pas encore été en mesure d’obtenir un comportement uniforme entre les États membres en termes de restrictions de voyage.

“Cela se retourne contre lui.

“Nous avons maintenant une situation au Portugal qui aurait peut-être pu être évitée, et c’est pourquoi nous devons travailler encore plus dur là-dessus.

“Nous avons fait d’assez bons progrès ces derniers mois, mais nous ne sommes pas encore là où j’aimerais que l’Union européenne soit.”

C’EST UNE HISTOIRE DE RUPTURE. PLUS À VENIR…