Emmanuel Macron et Angela Merkel «viendront» pour soutenir la prospérité du Brexit UK | Politique | Nouvelles

Le directeur général du centre de réflexion Center for Brexit Policy, John Longworth, a fait valoir que l’Union européenne choisirait toujours de travailler avec la Grande-Bretagne après le Brexit. Lors d’un entretien avec Express.co.uk, M. Longworth a souligné l’importance du Brexit Britain pour le bloc. Il a insisté sur le fait que le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel finiraient par soutenir le Royaume-Uni malgré l’animosité actuelle.

Il a également affirmé que le Royaume-Uni continuerait à commercer avec l’UE en tant que commerce du Royaume-Uni à travers le monde sans accords commerciaux en place.

M. Longworth a déclaré: «D’après mon expérience, le Royaume-Uni est très apprécié par un large éventail de pays au sein de l’Union européenne.

«En Europe centrale et orientale, nous sommes très appréciés pour notre soutien à la défense.

«Dans les pays nordiques, c’est parce que, aux Pays-Bas, c’est pour notre coopération sur les questions commerciales, bancaires, financières et manufacturières.

«Bien sûr, les touristes britanniques sont une partie essentielle de pays comme l’Espagne, le Portugal et la Grèce.

«Les avantages mutuels pratiques l’emporteront et finiront.

« Quelle que soit la rancune entre le Royaume-Uni et la Commission européenne et quelle que soit l’attitude de l’Allemagne et de la France, qui sont très irritées au moment où nous avons en fait décidé de nous éloigner de leur système mondial, elles finiront par revenir. »

M. Longworth a souligné pourquoi l’UE considérait le Royaume-Uni comme un atout majeur à l’avenir.

Il a conclu en disant: «En ce qui concerne la sécurité et la défense, le Royaume-Uni est l’une des deux seules nations crédibles, la Grande-Bretagne et la France, à disposer de forces armées crédibles.

«En fait, l’UE s’est appuyée sur le Royaume-Uni et les États-Unis et d’autres par le biais de l’OTAN pour les défendre.

« Vraiment, nous devrions demander à ces nations de l’UE de commencer à payer pour leur propre défense, tout cela est plutôt ridicule. »

Les États membres de l’Union européenne sont depuis longtemps confrontés à des appels à augmenter leurs dépenses de défense pour répondre aux exigences de l’OTAN, mais le Royaume-Uni a été à plusieurs reprises le seul pays européen à avoir jamais atteint ses objectifs de dépenses.