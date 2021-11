Emmanuel Macron et Boris « à la fois immatures et faux » – Les Britanniques furieux contre la crise des migrants | Politique | Nouvelles

Migrants de la Manche : Shapps grillé sur la lettre de Boris Johnson

Dans un sondage mené auprès de 1 673 personnes, du 25 au 26 novembre, 56% des personnes interrogées ont déclaré que le gouvernement d’Emmanuel Macron échouait dans sa réponse à la catastrophe des migrants, tandis que 11% ont déclaré que le gouvernement de Boris Johnson l’était. Trente-trois pour cent ont dit que les deux le sont. Vendredi, le président français a décidé de retirer Mme Patel de la réunion de ce week-end avec les ministres européens de l’intérieur et la Commission européenne pour discuter de la stratégie migratoire.

Il a révoqué l’invitation du Royaume-Uni après que le Premier ministre a publié une lettre adressée à M. Macron sur Twitter.

M. Macron a déclaré que la lettre de Johnson n’était pas un moyen « sérieux » de traiter les choses.

« Je suis surpris quand les choses ne sont pas faites sérieusement », a déclaré Macron lors d’une conférence de presse à Rome.

Sur Twitter, certains ont accusé M. Macron de « ne pas le prendre au sérieux ».

Keith Killick a fait remarquer : « Macron… c’est vous qui ne le prenez pas au sérieux avec votre police qui salue les migrants depuis les plages de France.

Mais beaucoup ont convenu que le Premier ministre avait fait une erreur en rendant le document public.

@Kirkers1975 a répondu au message de M. Johnson en disant : « Pourquoi tweeteriez-vous publiquement une lettre au chef de l’État de nos voisins les plus proches ? A moins qu’il ne s’agisse d’énerver les Français ?

Bank Andshoal a ajouté : « Pourquoi partagez-vous une lettre privée avec le public ? Comprenez-vous comment fonctionnent les relations humaines ? Si vous ne le faites pas, pourriez-vous vous retirer et laisser quelqu’un faire le travail ? Nous n’avons pas besoin de vous.

Et Lola Ashton a accepté: « Quelque chose d’aussi important que cela devrait être fait en personne. »

Rob Shiers a posé la question : « Est-il possible de penser que Boris et Macron sont immatures et ont tous les deux tort ou faut-il que ce soit l’un ou l’autre ?

Le « jeu des reproches » se poursuit entre Macron et Johnson (Image : .)

Dans la lettre, M. Johnson a suggéré cinq étapes pour réduire les passages à niveau :

Opérations de patrouille maritime conjointes ou réciproques dans les eaux territoriales de l’autre Déploiement de technologies plus avancées, notamment des capteurs au sol et des radars Surveillance aérienne réciproque par des aéronefs avec et sans pilote, peut-être sous des insignes conjoints des deux côtés de la MancheMettre en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour de tous les migrants clandestins qui traversent la Manche

Sur son dernier point, il a ajouté : « Cela aurait un effet immédiat et réduirait considérablement – ​​sinon arrêter – les passages à niveau, sauvant des vies en brisant fondamentalement le modèle économique des gangs criminels. »

Lorsque la Grande-Bretagne a quitté l’UE, elle n’a plus été en mesure d’utiliser le système du bloc pour renvoyer les migrants dans le premier État membre où ils sont entrés.

Un ministre du gouvernement a révélé la semaine dernière que cinq personnes seulement avaient été renvoyées en Europe après être arrivées en Grande-Bretagne en 2021, contre 294 personnes qui avaient traversé dans de petits bateaux étant renvoyées en 2020 – lorsque la période de transition du Brexit était toujours en place.

Les passages de migrants sur la Manche ont considérablement augmenté depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE. En 2019, seulement 297 migrants utilisant de petits navires ont atteint les côtes britanniques en 2018, contre 25 700 personnes qui ont fait le voyage cette année, selon Sky News.

Les électeurs partants et restants avaient beaucoup à dire sur la proposition de M. Johnson de renvoyer les demandeurs d’asile en France.

Pete Kitching a déclaré : « Une réadmission à un accord de l’UE ? Vous avez décidé de mettre fin à l’Accord de Dublin avec vos choix concernant le Brexit.

« Êtes-vous sûr de vouloir un tel accord ? Cela signifiera probablement que la Cour européenne de justice serait l’arbitre suprême, vous savez, l’instance que vous continuez de menacer de déclencher l’article 16. »

La police française fouille une plage près de Calais après l’annonce d’une mission de sauvetage d’urgence (Image: .)

Les effets personnels, les gilets de sauvetage et le canot ont été emportés alors que 28 personnes perdent la vie en traversant la Manche (Image: .)

David Ackland a déclaré : « En vertu de la Convention de Dublin, nous avions le droit de renvoyer en France tout demandeur d’asile arrivant ici de France.

« Votre gouvernement, sous votre direction, a retiré le Royaume-Uni de la Convention de Dublin dans le cadre de la « reprise du contrôle ». Maintenant, vous attendez de la France qu’elle contrôle nos frontières pour nous.

Dennis Houghton a commenté : « L’une des raisons pour lesquelles j’ai voté pour partir est que nous devons contrôler nos frontières, en mettant l’accent sur le « contrôle ». Mais depuis lors, nos frontières ont coulé comme un seau. »

Un grand nombre d’utilisateurs des médias sociaux ont fait campagne pour que les demandeurs d’asile puissent accéder au Royaume-Uni en toute sécurité, contrairement au plan de M. Johnson visant à intensifier la militarisation.

@Ian_in_SPACE a tweeté : « Cher Premier ministre, je peux confirmer que ni vous ni le président Macron n’avez fait assez pour empêcher une telle catastrophe.

« La catastrophe d’hier en est la preuve. Les gens devraient être aidés lorsqu’ils demandent l’asile, pas forcés de risquer leur vie pour l’obtenir ! »

@ Junesim63 a adressé ses commentaires au Premier ministre en écrivant : « Votre lettre ne va pas à la racine du problème, qui est le manque de voies sûres vers l’asile.

« Au lieu de cela, vous proposez des solutions militarisées désagréables et finalement inefficaces.

« Des personnes désespérées continueront de risquer leur vie, d’être exploitées par des gangs et de mourir. Itinéraires sûrs. Fais-le. »

Le journaliste Tom Bacon a déclaré qu’il n’y avait « pas un mot de quoi que ce soit qui puisse réellement aider » dans la lettre de M. Johnson.

Il a ajouté: «Ces personnes vont à ces horribles longueurs parce qu’elles sont désespérées et ne peuvent pas accéder à des itinéraires plus sûrs.

« La grande majorité d’entre eux sont de véritables réfugiés. Plus nous devenons « durs », plus ils deviennent désespérés. »

