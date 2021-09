Emmanuel Macron et Joe Biden résolvent leurs différends après que la France a “aveuglé” | Monde | Nouvelles

in

Le président français a rappelé ses ambassadeurs en Amérique et en Australie après que les dirigeants des deux pays se sont tenus aux côtés de Boris Johnson pour dévoiler le pacte. Cependant, l’ambassadeur de France aux États-Unis Philippe Etienne doit retourner à Washington, DC la semaine prochaine après un appel téléphonique entre les deux dirigeants mercredi.

L’accord d’Aukus qui a bouleversé la France verra l’Australie remettre des sous-marins à propulsion nucléaire – dans le but de contrecarrer l’influence chinoise croissante dans la région indo-pacifique.

Mais en signant l’accord, le gouvernement de Scott Morrison est également revenu sur un accord de longue date de plusieurs milliards de livres sterling pour acheter des navires français à moteur diesel.

La querelle croissante menace d’effilocher les relations entre la France et les États-Unis alors qu’on espérait que l’élection de M. Biden l’année dernière aurait apaisé bon nombre des tensions observées pendant le mandat de Donald Trump.

Un responsable de l’Elysée a déclaré à Politico : « Le président s’entretiendra dans les prochaines heures avec le président des États-Unis.

« Les deux dirigeants ont décidé d’ouvrir un processus de consultations approfondies, visant à créer les conditions d’une confiance et de proposer des mesures concrètes vers des objectifs communs.

« Ils se réuniront en Europe fin octobre afin de parvenir à une compréhension commune et de maintenir l’élan dans ce processus. » Les discussions et consultations qui auraient dû avoir lieu n’ont pas eu lieu et cela soulève des questions de confiance ».

Pour aller de l’avant, M. Macron souhaite lancer un “processus solide dans la durée et à un niveau élevé pour créer les conditions permettant de restaurer la confiance par des actions et des mesures concrètes, pas seulement des paroles”, ont-ils ajouté.

Au-delà de l’amélioration des relations, la France souhaite que les États-Unis prennent conscience de « l’importance stratégique de l’engagement français et européen dans l’Indo-Pacifique ».

M. Macron devrait également admettre que plusieurs pays européens devraient contribuer davantage à leur propre défense – beaucoup n’atteignant pas le seuil de 2% que les membres de l’OTAN devraient dépenser.

Cela a longtemps agacé les États-Unis qui disent que les contribuables américains ont payé la facture des défenses des autres pays pendant trop longtemps.

La réponse ferme du président actuel à l’accord d’Aukus a été saluée par Nicolas Sarkozy.

L’ancien président a déclaré : “Je trouve que le président Macron a eu raison de réagir fermement”.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega