Emmanuel Macron et Mario Draghi dévoilent une nouvelle alliance avec l’UE après que la France a été snobée par le Royaume-Uni et les États-Unis | Politique | Nouvelles

Le président français signera un « traité d’amitié » à Rome plus tard cette semaine entre la France et l’Italie, une collaboration initialement conçue en 2017 entre M. Macron et l’ancien dirigeant italien Paolo Gentiloni. Il sera connu sous le nom de « Traité du Quirinal », du nom du palais présidentiel où il sera signé, et rappelle un précédent traité de 1963 entre la France et l’Allemagne.

Il aura en son cœur une coopération industrielle et stratégique entre les deux nations européennes, couvrant tout, de la culture à la politique étrangère.

Lorenzo Fontana, chef de la politique étrangère du parti nationaliste la Ligue, a déclaré aux médias italiens : « Notre intérêt en ce moment est de reprendre les pourparlers avec la France. »

Le traité avait déjà rencontré l’opposition de la Ligue, citant la migration comme un point d’incompatibilité politique avec la France.

Le traité favorisera un resserrement des obligations de l’UE avant le départ de la chancelière allemande Angela Merkel et un nouveau gouvernement de coalition qui prendra bientôt le pouvoir dans la plus grande économie d’Europe.

Après la sortie de Mme Merkel, ce traité pourrait annoncer une plus grande responsabilité de MM. Macron et Draghi sur la scène politique européenne.

Cela pourrait également favoriser M. Macron au niveau national, avant les élections présidentielles du début de l’année prochaine.

Cela pourrait toutefois poser des problèmes du côté commercial du traité entre des industries historiquement concurrentes dans les deux pays.

Ce traité intervient après que les relations de la France avec le Royaume-Uni se sont détériorées, notamment en raison des différends persistants concernant les droits de pêche du Brexit.

L’accord sur les sous-marins valait plus de 50 milliards d’euros et son annulation a pris le gouvernement français par surprise.

Le gouvernement français a retiré ses ambassadeurs à Canberra et à Washington en signe de protestation.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a qualifié le partenariat et ses retombées de « grave crise » entre les précédents alliés.

Il a déclaré à la télévision française : « Le fait que pour la première fois dans l’histoire des relations entre les États-Unis et la France, nous rappelions notre ambassadeur pour consultations est un acte politique grave.

Il a ajouté: « C’est un coup de poignard dans le dos. »

« Nous avions établi une relation de confiance avec l’Australie, et cette confiance a été trahie. »

Le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a qualifié le Royaume-Uni de se comporter « de manière opportuniste » sur une scène politique post-Brexit incertaine.

Il a ajouté que le Royaume-Uni était un « partenaire junior » dans l’accord à trois.