Emmanuel Macron « étreint les dirigeants mondiaux » au G7 malgré les conférences britanniques, révèle un rapport | Politique | Nouvelles

Emmanuel Macron et Brigitte arrivent à Cornwall pour le sommet du G7

Et les révélations sont particulièrement frappantes compte tenu de la position intransigeante de M. Macron à l’égard des touristes britanniques, qui sont actuellement confrontés à une période de quarantaine de dix jours avant de pouvoir entrer dans son pays, même s’ils ont subi deux injections de coronavirus. M. Macron a rejoint d’autres dirigeants mondiaux lors du sommet, qui s’est tenu à Cornwall plus tôt ce mois-ci malgré les inquiétudes concernant la prévalence croissante de la variante dite Delta, connue pour être 60% plus contagieuse que la souche Alpha, qui est apparue dans le Kent plus tôt cette année.

Le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU a publié ses conclusions après avoir analysé des images du président français au cours de sa visite de trois jours.

Le reportage, diffusé sur leur site Web, présente des photos de M. Macron avec son bras autour de M. Biden, ainsi qu’une embrassade chaleureuse de M. Ramaphosa.

Le porte-parole de Facts4EU, David Evans, a déclaré : « Dans les vidéos que Facts4EU.Org a vues, il semble que le président Macron ait saisi toutes les occasions possibles pour se rapprocher du président américain âgé et s’engager dans un contact physique étroit – le tapotant, enroulant son bras autour de lui, et parlant littéralement face à face à une distance d’environ un pied. Il semble que M. Macron ne pouvait pas garder ses mains ou ses yeux sur le président américain.

« A l’inverse, le Premier ministre britannique a généralement su garder ses distances avec son homologue français.

Emmanuel Macron a pris M. Ramaphosa dans ses bras et a mis son bras autour de M. Biden, a souligné Facts4EU (Image: GETTY)

Emmanuel Macron embrasse Matamela Cyril Ramaphosa (Image : NC)

« Le seul contact physique que nous avons observé était un « coup de coude ».

« L’épouse de Boris Johnson, Carrie, s’est comportée de la même manière avec le président Macron et son épouse.

Le plus surprenant, a fait valoir M. Evans, a été la décision de M. Macron de « serrer dans ses bras » un autre leader mondial.

Il a expliqué: “Le président Macron était apparemment ravi de voir le président Matamela Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud, foyer de la variante sud-africaine supposément mortelle (“Beta”) de COVID-19 et d’ici là endémique avec la nouvelle variante indienne (“Delta”) .

JUST IN: “Personne ne parle en faveur du Royaume-Uni!” L’Argentine vise un empannage contre Boris

Emmanuel Macron avec son bras autour de Joe Biden (Image: NC)

« Il venait juste de s’envoler et venait de quitter l’avion de son pays natal.

« En Afrique du Sud à cette époque, la moyenne officielle des décès quotidiens » avec Covid « s’élevait à 111 par jour – plus de 12 fois plus qu’au Royaume-Uni et presque le double du taux en France.

“On pense qu’en fait les vrais chiffres de l’Afrique du Sud sont beaucoup plus élevés, car leur enregistrement n’est pas fiable dans de nombreuses régions de ce pays.”

M. Evans a comparé le comportement en coulisses de M. Macron avec des photographies officielles montrant les dirigeants du G7 observant méticuleusement les directives de distanciation sociale.

La distanciation sociale est évidente dans ce portrait mettant en vedette la reine (Image: NC)

Emmanuel Macron se frotte à Boris Johnson (Image: NC)

Il a déclaré: «Il faut dire que nous n’avons aucune idée si des directives officielles de Covid ont été émises par le gouvernement britannique aux dirigeants du G7, ni à d’autres dirigeants tels que les deux présidents de l’UE qui ont été inexplicablement invités, comme toujours.

« Était-ce ‘tout est permis’ ou les contrôles que le reste du pays suivait étaient-ils censés être respectés ? Après tout, cet événement a eu lieu sur le sol anglais et il était donc soumis aux lois, règles et directives de Covid en Angleterre à cette époque. »

« Cependant, deux choses sont parfaitement claires. Alors que la plupart des dirigeants ont observé pendant une partie du temps certaines mesures de base de Covid, celles-ci semblent être passées à la trappe lorsque les politiciens étaient en mode détendu.

“Et tandis que les compatriotes du président Macron en France étaient empêchés de quitter leur maison même la nuit et devaient porter des masques partout, il ne voyait rien de mal à avoir le contact physique le plus proche et non masqué avec les autres.”

Emmanuel Macron ne garde pas ses distances avec Joe Biden sur cette photo (Image : NC)

Quant à savoir si l’analyse distinguait injustement M. Macron, M. Evans a déclaré que la conclusion de Facts4EU était que le président français avait toujours été “le plus cavalier” des dirigeants participant au sommet.

Il a ajouté : « Peut-être que cela pourrait aider l’entente cordiale anglo-française si les ministres du gouvernement français n’étaient pas aussi implacables dans leurs déclarations anti-britanniques continuelles.

“Nous savons qu’ils veulent désespérément que le Brexit Britain échoue, mais il y a des limites. Et peut-être que cela n’a pas été très utile lorsque le président français a effectivement interdit aux vacanciers britanniques d’entrer en France à la suggestion de la chancelière allemande Angela Merkel, quelques jours seulement après son retour d’avoir apprécié l’hospitalité anglaise.

Il aurait peut-être été préférable de dire au public à l’avance que le sommet était si important que les restrictions COVID ne s’appliqueraient pas dans leur intégralité, mais que les précautions de base s’appliqueraient toujours, a suggéré M. Evans.

Emmanuel Macron et Matamela Cyril Ramaphosa (Image : NC)

Il a dit : « Ce que nous ne pouvons tout simplement pas supporter, ce sont les faux-semblants et l’hypocrisie.

«Pourquoi poser pour la presse pour des opportunités de photos et de vidéos montrant l’obéissance aux règles, puis passer le reste du temps à obéir parfois aux règles et à les bafouer de manière flagrante à tout autre moment ?

« Le public n’est pas stupide et ne doit pas être traité comme tel. Notre message aux politiciens est simple : suivez les règles ou ne les faites pas, mais s’il vous plaît, ne nous prenez pas pour des idiots. »

Express.co.uk a contacté l’ambassade de France à Londres pour offrir une chance de répondre aux commentaires de Facts4EU à propos de M. Macron.