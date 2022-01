Emmanuel Macron exhorté à quitter l’UE – « Le salaire minimum au Royaume-Uni est meilleur » | Monde | Des nouvelles

Au Royaume-Uni, il a augmenté d’un tiers depuis 2015, s’établissant actuellement à 8,91 £ – ou 10,63 € – l’heure. C’est juste au-dessus du salaire minimum français de 10,57 €. En avril, cependant, il bondira encore de 6,6 % à 9,50 £, ou 11,30 € – bien au-dessus du niveau de la France. Au cours de cette période, l’inflation a augmenté de 20 %.

Cela a suscité un tweet passionné de l’homme politique français François Asselineau dans lequel il a proclamé les « bénéfices du Brexit pour le peuple ».

Il a également détaillé la différence de salaire en écrivant : « Depuis le référendum #Brexit, le salaire minimum est en constante augmentation. »

« En avril 2022, il augmentera à nouveau de + 6,6 %, à 9,50 £ (11,30 €), bien au-dessus du SMIC. »

M. Asselineau est le candidat présidentiel français de l’Union républicaine populaire, un parti qu’il a lui-même créé avec l’intention de promouvoir le retrait de la France de l’UE – également connu sous le nom de « Frexit ».

Le président français Emmanuel Macron a déclaré en 2017 qu’il envisagerait le Frexit si les Français le demandaient. Mais depuis, M. Macron est resté largement fidèle à sa position pro-UE.

Cependant, l’attrait d’un salaire minimum plus élevé comme celui de la Grande-Bretagne post-Brexit pourrait faire pencher la balance davantage en faveur du Frexit.

Nye Cominetti, économiste au groupe de réflexion de la Resolution Foundation, a décrit la hausse du salaire minimum au Royaume-Uni comme une « expérience économique à grande échelle ».

Il a déclaré que, bien que les économistes croient généralement que la hausse des salaires minimum réduira le taux d’emploi, personne ne sait quand cela se produira.

LIRE LA SUITE: Novak Djokovic critiqué par Lisa Wilkinson pour la dispute sur le vaccin Covid

M. Cominetti a déclaré au Monde : « Le Royaume-Uni augmente progressivement, expérimentant année après année. Et, jusqu’à présent, il n’y a aucun effet sur l’emploi.

Même la pandémie de Covid n’a pas eu d’impact négatif sur le taux d’emploi du Royaume-Uni, avec 420 000 emplois de plus disponibles aujourd’hui qu’avant.

La capacité surprenante du Royaume-Uni à maintenir des niveaux d’emploi élevés tout en augmentant le salaire minimum remonte à un plan élaboré sous le gouvernement de David Cameron.

George Osborne, chancelier de 2010 à 2016, souhaitait faire passer l’économie de bas salaires et d’impôts et d’aides sociales élevés à un pays avec des salaires plus élevés et des impôts et une aide sociale moins élevés.

A NE PAS MANQUER :

La guerre civile de l’UE éclate alors que Bruxelles révise l’allocation des fonds à l’Espagne

Les élections françaises dans le chaos alors que la fureur éclate contre le fardeau de l’euro

La Pologne claque les portes de l’Europe FERMÉE

Il s’est fixé pour objectif d’augmenter progressivement le salaire minimum britannique à 60% du salaire médian, contre un peu moins de 50% – un objectif qui a été atteint en avril 2020.

Le succès surprenant de la stratégie britannique a été décrit par l’économiste de HSBC Chris Hare comme « l’histoire du chien qui n’a pas aboyé ».

Les appels au Frexit ont également gagné du terrain ces derniers mois à la suite de désaccords sur l’imposition de restrictions Covid en France.

De nouvelles restrictions de Macron, annoncées par le Premier ministre français Jean Castex, ont suscité l’indignation du leader des Patriotes Florian Philippot le mois dernier, qui a blâmé l’UE.

Il a déclaré : « Quiconque a compris la mécanique de cette affaire de Covid a compris l’urgence de quitter l’Union européenne !