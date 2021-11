Emmanuel Macron face à Poutine : la France met la Russie en garde contre le renforcement des troupes | Monde | Nouvelles

Biélorussie-Pologne : Poutine veut « tester la réponse de l’UE », selon un professeur

Le président français a déclaré lundi à la Russie que l’OTAN serait prête à défendre la souveraineté de l’Ukraine, près de l’endroit où l’OTAN a déclaré que Moscou avait organisé une accumulation de troupes, tandis que les dirigeants occidentaux cherchaient à faire face à une crise de migrants aux frontières orientales de l’Union européenne.

L’Union européenne a accepté de renforcer les sanctions contre la Biélorussie concernant des milliers de migrants bloqués dans les forêts gelées à ses frontières avec l’UE. La Biélorussie, un proche allié de la Russie, a déclaré que les affirmations selon lesquelles elle avait alimenté la crise étaient « absurdes ».

S’adressant au téléphone au président russe Vladimir Poutine dans le cadre d’une rafale de conversations entre les dirigeants occidentaux et la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine, le dirigeant français a fait part de sa vive inquiétude face à la situation aux frontières de l’Ukraine.

« Notre volonté de défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été réitérée par le président », a déclaré un conseiller de Macron aux journalistes à propos de la conversation initiée par Macron.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait précédemment qualifié de « fausse » une déclaration du département d’État américain selon laquelle la crise frontalière en Biélorussie visait à détourner l’attention de l’augmentation de l’activité militaire russe près de l’Ukraine, une autre ancienne république soviétique.

Emmanuel Macron a averti Poutine que l’OTAN est prête à défendre l’Ukraine (Image : GETTY)

L’UE cherche à mettre fin à ce qu’elle dit être une politique de la Biélorussie visant à pousser les migrants vers elle pour se venger des sanctions antérieures suite à la répression des manifestations de l’année dernière contre la réélection contestée du dirigeant vétéran Alexandre Loukachenko.

La Biélorussie et la Russie ont toutes deux nié à plusieurs reprises tout rôle.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré plus tôt lundi que l’OTAN ne voulait pas spéculer sur les intentions de la Russie concernant l’Ukraine, tout en ajoutant : « Nous constatons une concentration inhabituelle de troupes, et nous savons que la Russie a été disposée à utiliser ce type de capacités militaires avant mener des actions agressives contre l’Ukraine.

Le département américain de la Défense a déclaré qu’il continuait de voir la Russie concentrer ses forces ainsi qu’une activité militaire inhabituelle près de sa frontière avec l’Ukraine.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que l’accumulation était préoccupante et que le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin rencontrerait son homologue ukrainien jeudi.

Les séparatistes soutenus par la Russie ont pris le contrôle de la région est du Donbass en Ukraine en 2014 dans un conflit qui a fait rage.

Moscou a également annexé la Crimée à l’Ukraine plus tôt cette année-là après que l’ancienne république soviétique a cherché à resserrer ses liens avec l’UE.

Le Kremlin revendique les eaux de la mer Noire autour de la Crimée, bien que la plupart des pays considèrent la péninsule comme toujours ukrainienne.

Dans la lecture par le Kremlin de l’appel avec Macron, Poutine a déclaré que les exercices militaires à grande échelle organisés par les États-Unis et leurs alliés dans l’arrière-mer étaient une « provocation ».

« Cela accroît les tensions dans les relations entre la Russie et l’OTAN », a déclaré le Kremlin.

Les deux dirigeants ont également évoqué la crise des migrants.

La Russie a pris le contrôle de la région orientale du Donbass en Ukraine en 2014 (Image : GETTY)

Le conseiller de Macron a déclaré qu’ils étaient d’accord sur la nécessité d’une désescalade tandis que le Kremlin a réitéré l’insistance de la Russie pour que l’UE en discute directement avec Minsk.

Des migrants – principalement d’Irak et d’Afghanistan – ont commencé à apparaître aux frontières terrestres de la Biélorussie avec l’UE cette année, essayant de traverser la Lituanie, la Lettonie et la Pologne par des routes jamais utilisées auparavant.

Le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, a déclaré qu’un cinquième paquet de sanctions avait été approuvé par les ministres des Affaires étrangères de l’UE et serait finalisé dans les prochains jours. Ils cibleraient les compagnies aériennes, les agences de voyages et les particuliers impliqués dans « cette poussée illégale de migrants », a-t-il déclaré.

La Lettonie a annoncé lundi avoir déployé 3 000 soldats pour un exercice militaire non annoncé auparavant près de la frontière. Elle, la Lituanie et la Pologne constituent le flanc oriental de l’UE et de l’OTAN, tandis que l’Ukraine n’est membre d’aucun des deux groupes occidentaux.

Plusieurs centaines de migrants, dont certains lançant des pierres, ont fait une nouvelle tentative lundi pour franchir la frontière près du village polonais de Starzyna, mais ont été refoulés, a indiqué la police polonaise sur Twitter.

Actualités de l’UE : Merkel et Loukachenko ont discuté de l’aide humanitaire aux réfugiés et aux migrants par téléphone (Image : GETTY)

La chancelière allemande Angela Merkel et Loukachenko ont discuté de l’aide humanitaire aux réfugiés et aux migrants par téléphone, a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand.

Les pourparlers sont le premier contact connu entre le président biélorusse et un dirigeant occidental depuis que l’élection présidentielle de l’année dernière en Biélorussie a déclenché des manifestations massives de manifestants accusant Loukachenko de fraude électorale, une accusation qu’il nie.

Merkel et Loukachenko ont accepté de poursuivre leur échange, a déclaré le porte-parole, mais n’ont donné aucun signe qu’une percée avait été réalisée. Merkel a parlé deux fois à Poutine ces derniers jours.

Les agences de voyages du Moyen-Orient travaillant avec des opérateurs en Biélorussie ont fourni des visas touristiques à des milliers de personnes ces derniers mois, une enquête de . a montré comment Minsk est devenue la Mecque des migrants voyageant en tant que touristes.

L’exécutif de l’UE, la Commission européenne, a déclaré qu’il cherchait à savoir si d’autres compagnies aériennes devraient faire face à des sanctions après que le bloc a interdit le transporteur public biélorusse Belavia de ses cieux et de ses aéroports. L’Irlande a déclaré que les contrats de location d’avions de l’UE avec Belavia prendraient également fin.

Loukachenko a déclaré que la Biélorussie tentait de persuader les migrants de rentrer chez eux mais qu’aucun d’entre eux ne voulait rentrer. Minsk exercerait des représailles contre toute nouvelle sanction de l’UE, a-t-il déclaré.

L’UE renforce les sanctions contre la Biélorussie depuis des mois.

Les restrictions déjà en place incluent la mise sur liste noire de Loukachenko, de son fils et de 165 autres responsables biélorusses, ainsi que des restrictions sur le commerce de la potasse, une exportation importante.

A Washington, la Maison Blanche a déclaré qu’elle était en contact étroit avec les alliés de l’UE pour demander des comptes au gouvernement biélorusse.

Le Kremlin, qui a envoyé des bombardiers stratégiques patrouiller au-dessus de la Biélorussie, a déclaré que Poutine s’était entretenu avec Loukachenko dimanche et que Moscou n’avait pas l’intention de détourner les flux de gaz de la Biélorussie malgré la menace de Minsk de couper le transit vers l’Europe par le gazoduc Yamal.

Au moins huit personnes sont mortes le long de la frontière terrestre de 200 km (124 miles) entre la Pologne et la Biélorussie, notamment de froid et d’épuisement. La zone peu peuplée de lacs, de marécages et de forêts devient encore plus hostile aux personnes essayant de se réchauffer autour de feux de joie pendant les froides nuits de novembre.

Borrell de l’UE a exhorté Varsovie à autoriser l’aide humanitaire à la frontière, où la Pologne a déployé quelque 20 000 policiers, gardes-frontières et soldats.