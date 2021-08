Emmanuel Macron fait équipe avec l’Irlande alors que Boris Johnson publie un message | Politique | Nouvelles

in

Le Premier ministre irlandais et le président français se sont associés pour envoyer un message commun au Royaume-Uni sur le protocole d’Irlande du Nord. Le protocole, qui fait partie de l’accord de divorce sur le Brexit conclu entre le Royaume-Uni et Bruxelles, maintient effectivement l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’UE.

Cela signifie que les contrôles des marchandises envoyées de Grande-Bretagne vers le marché unique pourraient dans certains cas entraîner des interdictions sur certains produits qui ne sont pas conformes aux règles de l’UE.

Cependant, à la suite de la colère syndicale suscitée par le protocole de Stormont et des difficultés commerciales rencontrées par des centaines d’entreprises, le ministre du Brexit, Lord Frost, a présenté des plans de renégociation du protocole, actuellement examinés par la Commission européenne.

À la suite d’une visite du président Macron à Dublin aujourd’hui, M. Martin a déclaré qu’un « futur partenariat positif et constructif est dans l’intérêt de tous » pour résoudre les problèmes du Protocole.

Dans un message adressé à Londres, M. Martin a ajouté : « L’UE a fait preuve d’engagement, de patience et de créativité dans son travail de mise en œuvre de l’accord de retrait et du protocole.

« Avec la bonne volonté politique, je pense qu’il sera possible de trouver des solutions sensées à certaines des questions en suspens, dans le cadre du Protocole.

« Le président et moi-même soutenons fermement l’équipe de l’UE et l’approche positive qu’elle adopte pour chercher à faire avancer ce travail. »

Et dans un coup apparemment porté à Boris Johnson et au gouvernement britannique, le Taoiseach irlandais a souligné « qu’en conséquence du Brexit, la France est désormais le voisin le plus proche de l’Irlande dans l’UE ».

Il a conclu : « Un futur partenariat positif et constructif est dans l’intérêt de tous.

Il a déclaré que la France « resterait un ami fidèle » de l’Irlande à l’avenir.

Il a écrit dans le livre d’or du président irlandais Michael D Higgins : « Parce que l’Irlande a constamment lutté en faveur de la paix, était une terre du silence avant de devenir la terre de l’accueil, parce que sa société a fait preuve de solidarité et est ouverte, l’Irlande occupe une place précieuse. au coeur du rêve européen.

“Votre invitation en ce jour à rencontrer les esprits qui façonnent l’Irlande est un grand honneur et une source d’inspiration.

“La France est votre plus proche voisin au sein de l’Union européenne et restera une amie fidèle pour l’avenir. En confiance, Emmanuel Macron.”

En réponse, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Nous convenons qu’il existe une réelle opportunité de construire une relation meilleure et plus constructive entre le Royaume-Uni et l’UE en résolvant les problèmes importants que nous avons vus avec le fonctionnement actuel du protocole.

« Nos propositions de Command Paper fournissent les moyens de résoudre ces problèmes de manière durable et durable.

“Nous voulons travailler à un rythme soutenu pour faire avancer ces propositions dans un esprit d’ambition, d’imagination, de réelle flexibilité et de compromis, et rester en contact régulier avec l’UE à cette fin.”