Emmanuel Macron fait face à une «terrible humiliation» alors que le dirigeant français a été écarté lors d’un événement clé de l’UE | Politique | Nouvelles

L’événement, organisé conjointement par le Parlement européen et la Commission européenne, vise à examiner l’avenir à moyen et long terme de l’Union. En tant que chef d’État du pays hôte, M. Macron doit lancer l’événement le 9 mai – mais étant donné qu’il doit parler entre 14 h 05 et 14 h 10, sa possibilité de dire quelque chose de particulièrement substantiel est limitée.

Il a déclaré à Express.co.uk: «C’est une terrible humiliation.

«Le président français a été invité à jouer le rôle de figure de proue, et Emmanuel Macron a accepté avec enthousiasme.

“Qui peut croire que dans dix minutes, il aura l’occasion de faire un discours de fond?”

M. Macron se prépare pour une bataille de réélection meurtrière l’année prochaine, avec Marine Le Pen, également du National Rally, son adversaire le plus probable.

En tant que tel, M. Bay a suggéré qu’il aurait considéré l’événement comme un tremplin pour ses futures ambitions politiques, en particulier avec la chancelière allemande Angela Merkel qui doit démissionner plus tard cette année.

Il a expliqué: «La conférence sur l’avenir de l’Europe était censée être pour lui l’occasion de s’imposer en tant que leader de l’Europe.

En référence au président des États-Unis, il a ajouté: «Si Biden était invité à« conclure »en si peu de temps, cela serait à juste titre considéré comme un signe de profond mépris pour les États-Unis et un message direct que sa le pays n’a pas d’influence notable dans les discussions internationales. »

M. Bay n’est pas le seul à suggérer que l’attribution de temps de M. Macron est un camouflet pour l’ancien banquier d’affaires de 43 ans, élu à la tête de la France en 2017.

S’exprimant la semaine dernière, Ray Bassett, ancien ambassadeur d’Irlande au Canada, à la Jamaïque et aux Bahamas, a déclaré à Express.co.uk: «C’est la conférence que de nombreux pays européens ne voulaient pas avoir.

«C’était une idée de Macron et les fédéralistes en Europe l’adorent, mais le nom de Macron n’est plus une marque attrayante.

«C’est pourquoi il ouvrira la Conférence, mais j’imagine que les fédéralistes préféreraient qu’il ne s’y associe pas dans l’esprit du public. Ils essaieront de minimiser son rôle.

Pieter Cleppe, chercheur au sein du groupe de réflexion de la Property Rights Alliance, a déclaré: «Cela semble un peu court, en effet, car c’est cinq minutes de moins que celui alloué à chacun des trois patrons-présidents de la conférence.

«On s’attendrait à ce que la voix des représentants des États membres de l’UE pèse plus lourd que l’un des dignitaires de l’UE.»

M. Cleppe a souligné: «Depuis le début, la« Conférence sur l’avenir de l’Europe »a été en proie à des luttes intestines pour savoir qui devrait la présider, et ce n’est pas un hasard de voir cette lutte se poursuivre.

“Pour le moment, tout indique que la conférence a été détournée par ceux qui veulent faire pression pour toujours plus de pouvoir et d’argent pour l’UE.”