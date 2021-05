Emmanuel Macron fait rage contre «les anglo-saxons bloquant les vaccins» dans une diatribe explosive | Politique | Nouvelles

Dans un coup brutal visant le Royaume-Uni et les États-Unis, Emmanuel Macron a accusé les deux puissances de ne pas partager les vaccins pendant la pandémie. Le président français a insisté sur le fait que les membres de l’Union européenne restaient «les plus généreux» du monde en ce qui concerne le partage du vaccin. S’adressant aux journalistes à son arrivée à Porto, au Portugal, pour un sommet clé des dirigeants de l’Union européenne, M. Macron a déclaré: «Aujourd’hui, les Anglo-Saxons bloquent nombre de ces ingrédients et vaccins.

«Aujourd’hui, 100% des vaccins produits aux États-Unis sont destinés au marché américain».

Il a ajouté: «En Europe, sur environ 110 millions produits, nous en avons exporté 45 millions et en avons gardé 65 millions.

«Nous sommes aujourd’hui les plus généreux du monde parmi les pays les plus développés».

M. Macron a insisté sur le fait que la question de savoir s’il devrait y avoir une dérogation sur les vaccins COVID-19 n’est pas le problème le plus critique à l’heure actuelle, mais les doses sont distribuées dans le monde entier.

Il a poursuivi: “Quel est le problème actuel? Il ne s’agit pas vraiment de propriété intellectuelle.

«Pouvez-vous donner la propriété intellectuelle à des laboratoires qui ne savent pas produire et qui ne produiront pas demain?

“Le principal enjeu de la solidarité est la distribution des doses.”

M. Macron avait précédemment soutenu les propositions de la Commission européenne visant à bloquer la distribution de vaccins alors que le bloc luttait pour déployer avec succès le vaccin.

La France a également signalé 244 nouveaux décès dus au COVID-19 dans les hôpitaux, pratiquement inchangé par rapport aux 243 de mardi, portant le bilan cumulé à 105 631.

Les données du ministère de la Santé ont montré que le nombre de nouveaux cas positifs a augmenté de 26000 pour un total de 5,71 millions, soit une augmentation de 2,52% par rapport à il y a une semaine et la plus faible augmentation hebdomadaire depuis fin juillet 2020.

De la fin mars à la mi-avril, les augmentations d’une semaine à l’autre ont atteint 5 à 6%.