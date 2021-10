Emmanuel Macron fulmine contre la position de Boris Johnson sur le Brexit et qualifie les exigences d’« impossible » | Politique | Nouvelles

Des initiés du gouvernement français ont affirmé que la position « populiste » pro-Brexit et les programmes à court terme du Premier ministre britannique font de toute négociation sérieuse un fantasme. L’un d’eux a même affirmé que M. Johnson et le secrétaire du Brexit, Lord Frost, « ne veulent pas d’accords » avec l’UE sur le protocole controversé de l’Irlande du Nord.

Au lieu de cela, on dit que le président français croit qu’ils ont l’intention de « augmenter les demandes jusqu’à ce qu’elles soient impossibles » pour répondre à leurs propres agendas internes.

Une source du gouvernement français a déclaré au Guardian : « L’instabilité est que certains ont conclu que [Mr] Johnson et Lord Frost ne veulent pas d’accords sur le protocole d’Irlande du Nord, ou quoi que ce soit, mais continueront d’augmenter les demandes jusqu’à ce qu’elles soient impossibles. »

L’hostilité entre les deux pays s’est progressivement accrue depuis le référendum historique de 2016 sur l’UE.

Des questions telles que le protocole d’Irlande du Nord, l’accord de retrait du Brexit, la pêche, les migrants traversant la Manche et l’accord d’Aukus avec la France récemment aveuglée ont tous contribué à une relation de plus en plus glaciale.

Il a déclaré : « Une discussion sans pression est naïve.

« Si le dialogue n’aboutit pas avec les Britanniques, il y aura des mesures restreignant notre coopération dans des domaines importants pour eux. »

Le Royaume-Uni est également à couteaux tirés avec les Français au sujet des migrants traversant la Manche.

On pense que 7 000 ont fait le voyage cette année seulement, le double des chiffres de l’année dernière.

Les autorités françaises ont été accusées de ne pas en faire assez pour empêcher les demandeurs d’asile de tenter la traversée.

Les Français ont affirmé plus tard que «pas un euro» sur une somme de 54 millions de livres sterling promise par les Britanniques pour aider à financer l’effort de police n’avait été payé.

Tout cela survient alors que M. Macron aurait été en colère lorsque l’Australie, l’Amérique et le Royaume-Uni ont dévoilé l’accord d’Aukus pour équiper la nation de Scott Morrison de sous-marins à propulsion nucléaire le mois dernier.

Cela signifiait qu’il revenait sur un accord de longue date de plusieurs milliards de livres qu’ils avaient signé avec les Français pour acheter des navires à moteur diesel.

Alors que le président américain Joe Biden semble faire amende honorable avec son homologue français, le gouvernement de M. Macron n’a pas été aussi ouvert avec M. Johnson.

Une réunion annulée entre les ministres des deux pays n’a pas encore été réorganisée.

Et avec M. Macron qui commencera prochainement à faire campagne pour sa réélection l’année prochaine, il semble peu probable qu’il adoucisse sa rhétorique par crainte que cela ne soit exploité par des rivaux, dont la leader d’extrême droite du Rassemblement national Marine Le Pen.