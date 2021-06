Emmanuel Macron fustige la tentative de « folie » d’accueillir le Kosovo dans l’UE | Monde | Nouvelles

in

Le dirigeant français a reçu mercredi à l’Elysée le Premier ministre de la République du Kosovo, Albin Kurti. Le président Macron en a profité pour dire que le Kosovo a une « vocation, le moment venu et lorsque les conditions seront pleinement réunies, à rejoindre l’Union européenne ».

Il a poursuivi : « Pour ce faire, le Kosovo doit s’engager dans des transformations profondes en matière économique, sociale et environnementale, mais aussi et surtout concernant le fonctionnement des institutions démocratiques, l’État de droit et la gouvernance »

Il a ajouté que le pays des Balkans occidentaux doit également “résoudre le différend qui l’oppose à la Serbie”.

Les commentaires ont suscité la fureur des Frexiteers craignant que l’adhésion du Kosovo à l’UE n’ouvre la porte à une concurrence du travail plus déloyale.

Eric Noirez, militant de Generation Frexit, a fustigé : « Sans surprise, Macron rend déjà sa veste à l’entrée du Kosovo dans l’UE.

« Les travailleurs français seront ravis d’apprendre que tôt ou tard ils seront en concurrence directe avec un pays dont le salaire minimum est estimé à 170 € par mois !

“L’européanisme est une folie.”

Le Kosovo a déclaré son indépendance en février 2008, neuf ans après la fin de la guerre qui l’a opposé à Belgrade, entre 1998 et 1999.

Depuis, la Serbie voisine refuse de reconnaître cette indépendance et considère le Kosovo comme une province autonome.

Dans un rapport sur la politique d’élargissement de l’UE, présenté le 6 octobre 2020, la Commission européenne définit les principaux critères fixés pour devenir État membre et fait le point sur l’avancement des réformes dans les pays candidats.

Il est rappelé que des négociations d’adhésion sont en cours avec le Monténégro, la Serbie et la Turquie, et que ces négociations ont été étendues à la Macédoine du Nord et à l’Albanie.

Quant au Kosovo, il est bien considéré comme un « candidat potentiel », au même titre que la Bosnie-Herzégovine.

Cependant, les conditions d’adhésion ne semblent pas encore réunies pour l’ancienne province serbe.

Le rapport se lit comme suit : “Des progrès limités ont été accomplis sur les réformes liées à l’UE, en particulier en raison d’une période électorale prolongée et de deux changements de gouvernement.

“Il sera important pour les autorités du pays d’intensifier leurs efforts pour progresser sur la voie de l’adhésion à l’UE.”