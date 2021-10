Emmanuel Macron harcelé par Iain Duncan Smith sur les menaces de pêche au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

L’ancien chef du Parti conservateur, Sir Iain Duncan Smith, a fustigé le président français Emmanuel Macron après qu’un chalutier britannique à pétoncles a été saisi par les autorités françaises au milieu d’une querelle amère sur les accords de pêche post-Brexit. Sir Iain a qualifié les actions du président français de « façade » avant les élections présidentielles françaises d’avril 2022. Il a poursuivi en affirmant que l’UE elle-même avait déjà dit au président Macron qu’il « n’avait pas une jambe sur laquelle se tenir ».

Sir Iain a déclaré à Sky News: « Vous savez, nous devrions remettre cela dans son contexte.

« Il est assez évident que la France est confrontée à une élection et que le président ne va pas très bien, et je crains que cela aille avec le territoire que vous essayez alors immédiatement de tirer la queue du lion à travers l’eau, qui est le Royaume-Uni .

« Donc, tout d’abord, beaucoup de choses sont des façades et des bêtises de la France.

« La deuxième chose est que même l’UE et la France, le président Macron parle d’adhésion et d’adoration absolues de l’UE, mais l’UE lui a dit qu’il n’avait pas une jambe sur laquelle se tenir quand il s’agissait de pêcher. »

Il a ajouté: « Parce que c’était l’accord que nous avions signé, et ils en sont satisfaits, et le Royaume-Uni le met simplement en œuvre.

« Donc, la France est sur une branche à ce sujet.

« Je pense que le gouvernement britannique devrait être très ferme pour dire, écoutez, nous sommes prêts à protéger notre flotte de chalutiers et il n’y a absolument aucune base légale pour que les Français arrêtent un chalutier qui est enregistré au Royaume-Uni ou dans les îles.

« Et mon point simple est que j’espère que le ministre des Affaires étrangères sera très audacieux et fort et dira aux Français qu’ils n’ont aucun droit sur cela et qu’ils doivent reculer. »

Cela survient alors que Dave Keating de France24 a averti que le président Macron avait le pouvoir de causer un « mal de tête majeur » à la Commission européenne au milieu de la querelle en cours entre Paris et Londres au sujet des accords de pêche dans la Manche après le Brexit.

La France a menacé de réduire les exportations d’énergie vers les îles anglo-normandes dans un différend sur le nombre de licences de pêche attribuées aux chalutiers français.

M. Keating a fait valoir que si la France choisissait d’intensifier le conflit, la Commission européenne serait obligée de jouer un « rôle plus actif ».

Il a déclaré à France24 : « J’ai l’impression que la Commission trouve en fait tout ce bruit de sabre inutile car cela se déroule dans le contexte de nombreuses exigences du traité que le Royaume-Uni ne remplit pas et la Commission a vraiment les mains pleines, surtout avec le protocole d’Irlande du Nord. Ce problème de pêche est relativement petit, c’est un petit nombre de navires dont nous parlons ici. »

Le correspondant bruxellois de France24 a ajouté : « C’est extrêmement important pour la France, mais pour les autres États membres de l’UE, ce n’est pas aussi important.

« Cela étant dit, je pense que si cela s’étend au domaine de l’énergie, la Commission va s’y intéresser davantage comme je l’ai dit, c’est le droit de la France de bloquer ces importations et d’avoir des contrôles plus poussés.

« Mais si la France agit sur sa menace de commencer à couper les exportations d’énergie vers le Royaume-Uni, vers l’île de Jersey, en particulier ou vers le Royaume-Uni en général, cela reste la prérogative de la France de le faire.

« Mais ce serait un casse-tête majeur pour la Commission. »