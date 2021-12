Emmanuel Macron humilié alors que la France « recule » sur la puissance industrielle | Monde | Des nouvelles

Économie britannique : « Cela va être quelques mois difficiles », déclare un expert

La Cour des comptes française a déclaré que la France avait « été exposée à une tendance à la désindustrialisation plus importante que ses principaux partenaires » entre 2004 et 2019, sur la base des chiffres de la Banque mondiale sur la valeur ajoutée manufacturière en pourcentage du PIB. Selon la World Population Review, la France a la sixième économie mondiale, juste derrière le Royaume-Uni, amassant 2,09 billions de livres sterling par an.

Cependant, la France a glissé dans le classement en tant que puissance industrielle mondiale, a averti le commissaire aux comptes du pays, alors qu’elle s’en prenait aux écoles « médiocres » et au secteur culturel coûteux et pléthorique du pays.

Dans une série de notes inédites sur les « défaillances structurelles » du pays, le commissaire aux comptes a également abondamment critiqué son système scolaire « en déclin » et un ministère de la Culture obsolète dont le rôle de « billetterie » pour distribuer des subventions de masse frôlait la sur le copinage.

Le timing du diagnostic acerbe des maux de la France risque de s’avérer une pilule amère pour l’administration du président Macron à quatre mois d’élections au cours desquelles le sort de l’industrie française pourrait peser lourd.

Le coût de la pandémie de COVID-19 devrait coûter à l’économie française environ 360 milliards de livres sterling sur une période de trois ans.

Le rival de M. Macron, le candidat d’extrême droite Eric Zemmour, a averti à plusieurs reprises que la France était dans un état de déclin moral et économique proche du terme.

Lors d’un récent débat télévisé, M. Zemmour a déclaré : « En 1980, le PIB par habitant, c’est-à-dire la quantité de richesse produite dans le pays divisée par le nombre d’habitants, était identique en France, en Allemagne et aux États-Unis.

Il a ensuite déclaré : « 40 ans plus tard, l’indicateur français est inférieur de 40 % à celui d’un américain et de 15 % inférieur à celui de l’Allemagne.

Pour réindustrialiser le pays et aider les industriels, M. Zemmour prône la préférence française.

En plus de baisser les taxes à la production, il veut forcer les marchés publics à favoriser les entreprises françaises.

La baisse des impôts est l’un des 13 points d’action suggérés à M. Macron afin de récupérer la baisse.

« Adapter la politique industrielle aux nouveaux défis », l’une des 13 notes remises au gouvernement Macron, prévoyait que sans baisse d’impôts et sans investissements massifs dans la recherche et l’économie verte et numérique, la France, avec l’Union européenne, serait confrontée à un « recul technologique ». par rapport à d’autres grandes puissances mondiales en Amérique et en Asie.

S’adressant à la radio France Inter, Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, a déclaré que la France avait un « problème culturel » en matière de politique industrielle.

Il a déclaré : « Aujourd’hui, l’industrie représente 11 % du PIB. Nous avons perdu du terrain par rapport aux partenaires européens, dont l’Allemagne et même l’Italie du Nord.

Il a ajouté : « Un pays qui perd du terrain industriellement est un pays qui perd du terrain et précipite aussi les classes populaires vers le populisme, notamment l’extrême droite.

Essayant de paraître optimiste, il a conclu en déclarant : « La France a sans aucun doute perdu du terrain sur le plan industriel mais n’est pas en déclin.

À titre de comparaison, les données de la Banque mondiale suggèrent que l’industrie française a légèrement surperformé celle du Royaume-Uni au cours de la même période, la valeur ajoutée manufacturière des deux pays s’élevant à environ 202 milliards de livres sterling en 2004, mais la France étant nettement en avance en 2019 avec 231 milliards de livres sterling contre 209 milliards de livres sterling en Grande-Bretagne.

M. Moscovici a estimé que la récente promesse de M. Macron d’injecter 30 milliards d’euros (25 milliards de livres sterling) dans des secteurs industriels stratégiques au cours des dix prochaines années était appropriée.

Il a également approuvé la décision du chef de l’État français d’injecter des sommes colossales pour soutenir l’économie « coûte que coûte » pendant la crise de Covid compte tenu des « circonstances exceptionnelles ».

Mais il a averti que la prochaine présidence française aurait à faire face à une grave gueule de bois étant donné que les dépenses de l’État représentaient désormais 59 % du PIB – le chiffre le plus élevé dans « les démocraties et l’UE » et que la dette avait bondi à 115% du PIB par rapport à à 70 en Allemagne.

Dans d’autres notes, le commissaire aux comptes s’en est pris au système scolaire français en déclarant que malgré un train de réformes et des dépenses supérieures à la moyenne de l’OCDE, les résultats restaient « médiocres » et « tendaient à se dégrader », notamment chez les élèves issus de milieux défavorisés.

Il suggérait de doter les chefs d’établissement de pouvoirs plus « managériaux » pour choisir leurs enseignants, de primes au mérite et d’évaluation des performances des écoles – des questions très sensibles en France.

La note peut-être la plus accablante de toutes était réservée au ministère français de la Culture.

Autrefois la fierté de la nation d’avoir favorisé la sacro-sainte « exception culturelle » de la France face à l’hégémonie anglo-saxonne, l’auditeur a déclaré que le ministère s’était effectivement transformé au cours des 40 dernières années en un « bureau de billetterie » glorifié pour les dons de l’État à partir de ses 3 milliards d’euros. (2,5 milliards de livres sterling) de budget annuel à une pléthore d’acteurs culturels défendant tous leurs « droits acquis ».