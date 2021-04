Emmanuel Macron humilié alors que l’eurodéputé polonais frappe – « Napoléon sans talent! » | Politique | Nouvelles

Merkel et Macron « sapent le consensus », selon un expert

M. Macron est actuellement aux prises avec l’aggravation du nombre de coronavirus en France et a imposé cette semaine un verrouillage pour ralentir une troisième vague de pandémie, malgré sa réticence précédente à le faire. Ryszard Czarnecki, qui représente le parti Droit et Justice au Parlement européen, a été invité par Express.co.uk à donner son verdict sur M. Macron.

Plus précisément, il a été pressé par la suggestion de l’ancien médecin du spin Tory Blair, Alastair Campbell, que le joueur de 43 ans était sur le point d’assumer le rôle de leader de facto de l’Europe une fois que la chancelière allemande Angela Merkel démissionnera plus tard cette année.

M. Czarnecki, l’ancien ministre polonais de l’Europe, ainsi que l’ancien vice-président du Parlement européen, ont déclaré: « Macron aimerait être la prochaine incarnation de Napoléon, bien qu’il ne semble pas avoir son leadership et ses talents militaires. .

«Le fait qu’il ait créé son propre groupe au Parlement européen,« Renew », montre ses aspirations.»

Emmanuel Macron n’a « pas de plan cohérent », a déclaré M. Czarnecki (Image: GETTY)

La chancelière allemande Angela Merkel et Emmanuel Macron (Image: GETTY)

M. Czarnecki a expliqué: «Le problème est qu’il n’a pas de plan cohérent.

«Un jour, il exige l’exportation gratuite de vaccins européens vers l’Afrique, et le lendemain, il parle d’interdire l’exportation en dehors de l’Union.»

M. Macron a remporté la présidence française en 2017, battant confortablement Marine Le Pen du Rassemblement national d’extrême droite au deuxième tour de scrutin.

JUST IN: Un ex-diplomate irlandais demande que l’UE soit remplacée par une « alliance anglophone » britannique

Ryszard Czarnecki est un député européen du parti polonais du droit et de la justice (Image: GETTY)

Il se prépare déjà aux élections de l’année prochaine, avec le potentiel de remporter un deuxième mandat de cinq ans.

Dans un éditorial pour le Nouvel Européen publié le mois dernier, M. Campbell a examiné l’avenir politique de M. Macron, en particulier compte tenu du départ imminent de Mme Merkel.

Il a écrit: «Alors qu’Angela Merkel se prépare à quitter ses fonctions après 16 ans en tant que chancelier allemand, la plupart d’entre eux étant incontestablement la figure la plus puissante d’Europe, Macron voit maintenant les possibilités pour le deuxième mandat d’être non seulement un leader en Europe, mais le leader de l’Europe. .

NE MANQUEZ PAS

Macron attaqué par une infirmière pour avoir fait de la France une « honte de l’Europe » [INSIGHT]

Emmanuel Macron critiqué pour se comporter comme un « monarque » [COMMENT]

La crise hospitalière en France se poursuivra pendant MOIS alors que les cas de Covid s’envolent [REVEAL]

Emmanuel Macron a annoncé un verrouillage national en France cette semaine (Image: GETTY)

Alistair Campbell pense qu’Emmanuel Macron assumera de facto le rôle de leader de l’Europe (Image: GETTY)

«Macron voit une voie pour restaurer la fierté en montrant que la France se soucie non seulement des Français, mais du monde. Même si la réputation malmenée de Johnson à Covid a bénéficié de l’attachement d’un drapeau de l’Union à la course aux vaccins et de la course devant l’UE pour la livraison des premières doses (mais pas des secondes), Macron a refusé de s’engager dans le nationalisme des vaccins.

«C’est lui, tout autant que Merkel, qui a poussé les dirigeants européens Ursula von der Leyen et Charles Michel à concevoir une stratégie européenne, même au prix des turbulences politiques internes au milieu des premières erreurs à Bruxelles.

«Le point de vue de Macron: à moins que le monde ne soit vacciné, le virus continue de gagner.»

Le défi auquel M. Macron est confronté pour contenir le virus dans son propre pays a été clairement illustré hier par des chiffres indiquant que 5254 personnes se trouvaient dans des unités de soins intensifs avec COVID-19, une augmentation de 145 personnes en une journée et la plus forte augmentation quotidienne en cinq mois.

Fichier factuel d’Emmanuel Macron (Image: Express)

Le risque que les services d’urgence ne soient pas en mesure de faire face a été l’une des principales raisons de la décision de M. Macron d’imposer un troisième verrouillage à l’échelle nationale, après avoir tenté sans succès pendant des mois de contenir l’épidémie avec un couvre-feu et des verrouillages régionaux.

À partir de la semaine prochaine, les restrictions signifieront que les écoles et les entreprises non essentielles à travers le pays seront fermées pendant quatre semaines.

Annonçant le verrouillage mercredi, M. Macron a déclaré que le nombre de lits de soins intensifs passera de 7000 à plus de 10000.

Au plus fort du premier verrouillage au printemps 2020, la France a enregistré un maximum de 7148 patients COVID-19 dans les unités de soins intensifs – mais ce nombre est retombé à quelques centaines en août après le premier verrouillage strict.

Napoléon Bonaparte était empereur de France au début du 19e siècle (Image: GETTY)

Pendant le verrouillage moins strict de novembre, le nombre de USI a culminé à un peu moins de 5000 – mais est resté élevé et n’a chuté que brièvement sous les 3000 en décembre.

Les nouvelles infections augmentant rapidement, les médecins pensent que la troisième vague atteindra son apogée d’ici quinze jours, avec une nouvelle augmentation du nombre d’USI.

Vendredi, les nouveaux cas confirmés ont bondi du taux hebdomadaire le plus élevé depuis la fin du mois de novembre, lorsque la France en était à son deuxième verrouillage national.

Le gouvernement a signalé 46 677 nouveaux cas, 6,2% de plus qu’il y a une semaine, ce qui porte le total à 4,74 millions de cas.