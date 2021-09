Emmanuel Macron humilié alors que Merkel “se contente de prétendre que la France est plus influente qu’elle ne l’est” | Monde | Nouvelles

in

Le président Biden appelle Emmanuel Macron après la polémique AUKUS

Le président français a, ces dernières semaines, fait peser son poids sur la scène politique mondiale. Il a réagi avec fureur à la nouvelle selon laquelle le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie avaient conclu une alliance de sécurité trilatérale. Canberra avait un accord existant avec Paris pour construire et acheter 12 sous-marins français – mais le nouveau pacte de défense, AUKUS, verra l’Australie acheter à la place des sous-marins de fabrication américaine.

M. Macron, largement considéré comme le fer de lance de l’UE aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel, a immédiatement condamné l’accord et retiré les ambassadeurs français des États-Unis, évitant ainsi les rameaux d’olivier politiques étendus par Westminster et refusant de parler avec le Premier ministre australien Scott Morrison.

Alors que les tensions se sont apaisées, M. Macron s’étant entretenu séparément avec le président américain Joe Biden et Boris Johnson, la débâcle a révélé à quel point la France est prête à se faire entendre.

M. Macron n’est pas étranger à une influence considérable en Europe : lui et Mme Merkel représentent régulièrement l’UE dans des réunions internationales avec des puissances comme la Chine, parlant souvent au nom des intérêts des États membres.

Cependant, un expert politique a maintenant suggéré que l’influence de M. Macron pourrait n’être que symbolique.

Emmanuel Macron : un expert a déclaré que Merkel était « heureuse de prétendre que la France est plus influente qu’elle ne l’est » (Image : GETTY)

AUKUS : Le président français a réagi avec fureur au pacte de défense (Image : GETTY)

Le Dr Alim Baluch, professeur spécialisé en politique allemande à l’Université de Bath, a suggéré que le pouvoir politique de M. Macron dans l’UE dépendait de ce qu’Angela Merkel était disposée à lui donner.

La chancelière allemande laissera la place à un nouveau chef et à un gouvernement potentiel alors que le pays se rendra aux urnes dimanche.

Ayant occupé ce poste pendant 16 ans, elle a été à l’avant-garde de la politique allemande et européenne pendant près de deux décennies.

Une grande partie du pouvoir de négociation de l’UE repose donc sur les épaules de Mme Merkel, selon le Dr Baluch.

Angela Merkel : le temps de la chancelière allemande à la barre touche bientôt à sa fin (Image : GETTY)

Parlant de l’alliance franco-allemande, il a déclaré à Express.co.uk : “Peut-être que le reste de l’UE se sent dominé par elle, et cela pourrait, à l’avenir, être un problème.

“L’Allemagne est très heureuse que la France prétende qu’elle est plus influente qu’elle ne l’est et qu’elle envoie des messages stridents lorsqu’elle aboie contre des pays plus petits ou le Royaume-Uni.

“La France veut frapper au-dessus de son poids et l’Allemagne dit : ‘Oui, c’est bien, allez-y.'”

La spéculation a entouré qui pourrait entrer dans le rôle de Mme Merkel dans l’UE après son départ.

Beaucoup pensent que M. Macron pourrait se pousser à devenir le leader de facto du bloc.

Selon France24, les collaborateurs du président se sont dit ces dernières semaines préoccupés par la “paralysie politique” après le départ de Mme Merkel.

Actualités de l’UE : Macron et Merkel sont souvent les fers de lance des réunions avec les puissances internationales (Image : GETTY)

Élections allemandes : Merkel a soutenu le chef de son parti, Armin Laschet (Image : GETTY)

Une longue période de renflouement de la coalition en Allemagne pourrait rendre difficile pour la France de faire avancer son programme ambitieux lorsqu’elle occupera la présidence tournante de l’UE au premier semestre de l’année prochaine.

Cependant, en vertu de la constitution allemande, Mme Merkel restera chancelière jusqu’à ce que le Bundestag élise un successeur.

Le Dr Baluch a déclaré qu’au lieu de pousser pour devenir le leader de facto, M. Macron travaillerait probablement à renforcer l’alliance franco-allemande existante.

Même si M. Macron tentait de se frayer un chemin jusqu’au sommet du bloc, un récent sondage publié par le groupe de réflexion du Conseil européen des relations étrangères (ECFR) suggère que les Européens ne veulent pas de lui au volant – ils préféreraient voir Mme Merkel décroche un poste de premier plan à Bruxelles.

Profil Macron: il est devenu président en 2017 à l’âge de 39 ans – le plus jeune de l’histoire de France (Image: Express Newspapers)

Compte tenu d’un choix hypothétique entre Mme Merkel et M. Macron devenant « président de l’UE » – un travail qui n’existe pas dans la vraie vie – une nette majorité a opté pour la chancelière allemande, selon l’enquête.

Quelque 58% des Néerlandais, 57% des Espagnols et 52% des Portugais ont soutenu Mme Merkel dans cette course fantastique, contre respectivement 6%, 9% et 11% en faveur de M. Macron.

Malgré cela, de nombreux observateurs pensent qu’il fera un pas si on lui en donne l’occasion.

Carsten Brzeski, responsable mondial de la macro chez ING, a déclaré à CNBC: “En ce qui concerne Macron, nous voyons déjà des tentatives de prendre le leadership en Europe.”

Olaf Scholz : Macron pourrait avoir une tâche à accomplir si Scholz remporte les élections (Image : GETTY)

Il a pointé du doigt ses “interventions lorsqu’il s’agit de débats européens sur les règles budgétaires”.

La France a appelé l’UE à assouplir les règles concernant les déficits budgétaires des États membres et les niveaux de dette/PIB.

Cela pourrait entrer en conflit avec le favori de la chancelière allemande Olaf Scholz dont le Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD) est actuellement en tête des sondages.

Il a précédemment soutenu que les règles budgétaires de l’UE offrent suffisamment de flexibilité pour surmonter les crises.