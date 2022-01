Emmanuel Macron humilié alors que seulement 27% des Français soutiennent l’UE – sondage | Monde | Des nouvelles

L’Europe reste un sujet qui divise profondément les Français. Alors que le pays prenait la présidence tournante de l’Union européenne (UE) début janvier, un sondage Elabe pour « Les Echos », Classic Radio et l’Institut Montaigne a révélé une véritable fracture de l’opinion publique sur les avantages ou les inconvénients de cette adhésion. .

Interrogés sur les avantages de l’appartenance à l’UE, les personnes interrogées ont été divisées en trois camps : 39 % des Français pensent que l’Europe apporte autant d’avantages que d’inconvénients ;

33% déclarent que les inconvénients sont plus importants et seulement 27% au contraire pensent que les avantages sont plus importants que les inconvénients.

Les résultats du sondage ont déclenché des appels à un référendum sur l’adhésion du pays à l’UE.

Le leader de Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, a fustigé : « Seuls 27 % des Français pensent que les avantages de l’UE l’emportent sur ses inconvénients !

« La moindre des choses serait que les candidats à l’élection présidentielle proposent un référendum sur notre adhésion à l’UE !

Le sondage intervient dans le sillage de l’accession de la France à la présidence tournante du Conseil de l’UE avec le président Macron sous pression pour qu’il délivre et défende ses lettres de créance européennes.

Plus tôt cette semaine, les autorités françaises se sont senties obligées de retirer une installation temporaire du drapeau de l’UE de l’Arc de Triomphe à Paris, après que des opposants de droite à Macron l’aient accusé d' »effacer » l’identité française.

Cette décision a été qualifiée de « scandale » énorme par le leader de la Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, qui a soutenu que le drapeau aurait dû être celui de la France en l’honneur du symbolisme de la tombe du Soldat inconnu de l’Arc de Triomphe.

M. Beaune a déclaré à la radio France Inter : « Il était prévu que le drapeau soit déposé ce dimanche, nous n’avions pas établi d’heure précise. »

Il a rejeté l’idée que le gouvernement avait cédé après que la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen a déclaré samedi qu’elle ferait appel au Conseil d’État français pour retirer le drapeau de l’UE.

Mme Le Pen a déclaré dimanche : « Le gouvernement a été contraint de retirer le drapeau de l’UE de l’Arc de Triomphe, une belle victoire patriotique début 2022. »

Mais M. Beaune a déclaré: « Nous n’avons pas reculé, il n’y a eu aucun changement de plan … Je suppose pleinement que le destin de la France est en Europe. »

Il a ajouté que Mme Le Pen et d’autres dirigeants s’étaient trompés lorsqu’ils ont déclaré que le drapeau de l’UE avait supplanté le drapeau français car ce dernier n’est pas affiché en permanence sur l’Arc de Triomphe.