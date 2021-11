Emmanuel Macron humilié sur la gestion des pêcheurs français : « Les avoir induits en erreur ! » | Politique | Nouvelles

La ligne de pêche entre le Royaume-Uni et la France contient toujours des « matières inflammables », selon Deas

On pense que les pourparlers pour régler le conflit de pêche qui a éclaté entre le Royaume-Uni et la France se sont soldés par une impasse. Paris avait menacé de ralentir le commerce avec le Royaume-Uni, mais des rapports suggèrent que le numéro 10 ne croyait pas que le pays suivrait. Cette semaine, le ministre du Brexit, David Frost, a passé environ 90 minutes à rencontrer le ministre français de l’Europe, Clément Beaune.

Le porte-parole de Boris Johnson a déclaré: « Nous ne pensons pas que les Français envisagent d’aller de l’avant avec les menaces précédentes qu’ils ont proférées. »

M. Beaune a toutefois déclaré que la France souhaitait donner une chance au dialogue.

Mais, a-t-il ajouté, « l’option de mesures de rétorsion reste ouverte ».

La drague à pétoncles immatriculée en Écosse, Cornelis Jan, a été arrêtée par la France dans le cadre de cette affaire mais a depuis été libérée.

Emmanuel Macron : Il a « mal vendu » l’accord de pêche du Brexit aux pêcheurs français, a-t-on affirmé (Image : GETTY)

David Frost : Le ministre du Brexit a passé environ 90 minutes à discuter avec des responsables français (Image : GETTY)

Le différend sur les licences a éclaté le mois dernier après que le Royaume-Uni et Jersey ont refusé des permis de pêche à plusieurs bateaux français.

La France a ensuite menacé le Royaume-Uni d’une série de mesures hostiles à moins que d’autres licences ne soient accordées d’ici le 2 novembre.

Cependant, le président français Emmanuel Macron a suspendu les menaces avant les négociations.

Barrie Deas, directeur général de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs (NFFO), a déclaré que le différend était symptomatique des échecs de la partie de l’accord sur le Brexit qui traitait de la pêche.

Il a déclaré que la France se « considérait » comme le « grand gagnant » de l’Accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE (ATC).

Cependant, il a déclaré à Express.co.uk: « Mais cela leur a été vendu comme le statu quo par le gouvernement français, et ce n’est pas le statu quo.

JUSTIN: « Il a perdu sa bouteille ! Macron « humilié » alors que le Royaume-Uni appelait son « bluff »

Pêcheurs français: Barrie Deas a déclaré que l’accord avait été vendu à tort comme le « statu quo » (Image: GETTY)

« Il y a des changements importants, y compris cette question de licence, le fait que les navires doivent démontrer qu’ils ont pêché dans la limite de 12 milles du Royaume-Uni avant d’obtenir une licence pour y pêcher.

« Et il y a aussi la question de l’autonomie réglementaire. »

Il a affirmé : « Je pense que les pêcheurs français ont probablement été induits en erreur, l’industrie britannique a été induite en erreur par notre gouvernement en étant amené à croire que nous aurions le statut d’État côtier indépendant, et que nous aurions les parts de quota et les accords d’accès qui s’y rattachent. .

« Mais quand les choses se sont mal passées, un accord commercial a été considéré comme plus important.

« Je pense que les Français de leur côté l’ont survendu à leur industrie.

« Il y en a aussi d’autres dans l’UE qui ne sont pas très contents : les Irlandais ne sont pas contents car ils ont perdu des quotas, ainsi que d’autres. »

Cornelis Jan : Le navire écossais a été libéré après avoir été arrêté par les autorités françaises (Image : GETTY)

Pêche au Royaume-Uni : l’équipage de Cornelis Jan célébrant sa libération (Image : GETTY)

On ne sait pas quand le Royaume-Uni et la France parviendront à un accord.

Le conflit tourne autour des droits des pêcheurs français dans la zone de six à 12 milles autour des côtes britanniques, de Jersey et de Guernesey.

Afin d’obtenir un permis de pêche dans la zone, les bateaux de l’UE – principalement français – doivent prouver qu’ils ont déjà travaillé dans la zone.

Des sources britanniques ont déclaré que certaines candidatures reçues manquaient de cette preuve.

Mais la France a démenti cette affirmation.

Dépendance européenne : les pays de l’UE qui dépendent le plus des eaux britanniques (Image : Express Newspapers)

M. Beaune a récemment déclaré aux journalistes: « Il n’y a eu aucune demande faite sans preuve d’activité passée, souvent très détaillée.

« Nous ne demandons pas quelque chose pour rien. »

Le Royaume-Uni a depuis déclaré qu’il n’y avait eu aucun changement dans la position britannique, niant les allégations de la France d’une décision délibérée de refuser les licences des équipages de pêche français.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que Lord Frost et M. Beaune « ont discuté de l’éventail des difficultés résultant de l’application des accords entre le Royaume-Uni et l’UE. Les deux parties ont exposé leurs positions et leurs préoccupations ».

Boris Johnson : On ne sait pas quand le désaccord sera résolu (Image : GETTY)

Après la réunion, M. Beaune a déclaré aux journalistes que la France avait un problème avec la méthode britannique de mise en œuvre des règles.

Il a déclaré : « Nous considérons que leurs demandes sont complémentaires à celles de la [post-Brexit trade] traité.

« Ce que nous voulons maintenant, c’est un esprit positif de la part des Britanniques, de la bonne volonté… pour accepter les preuves que nous avons fournies.

« Nous voulons revenir à l’esprit et à la lettre de l’accord. »