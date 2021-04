Emmanuel Macron: le patron français a 10 minutes pour s’exprimer lors d’un événement européen qui était «son idée» Politique | Nouvelles

Emmanuel Macron évoque le déploiement du vaccin en France

Pendant ce temps, un analyste politique basé à Bruxelles a prédit que tout l’événement était sur le point d’être «détourné» par ceux qui souhaitaient «gagner plus de pouvoir et d’argent pour l’UE». Le président français a été choisi comme premier orateur lors de la grande ouverture de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, à Strasbourg le 9 mai.

Cependant, le site Web de Politico, citant deux initiés, a suggéré qu’il était peu susceptible de pouvoir en dire beaucoup, étant donné que son créneau horaire va de 14 h 05 à 14 h 15.

En outre, Politico suggère que M. Macron n’est peut-être pas très impressionné de découvrir qu’il n’a pas été invité à aborder le sujet du «monde auquel l’Europe sera confrontée dans les années à venir».

Au lieu de cela, l’auteur à succès Yuval Noah Harari a reçu le sujet, qu’il couvrira comme M. Macron en l’espace de 10 minutes.

Ray Bassett, ancien ambassadeur d’Irlande au Canada, à la Jamaïque et aux Bahamas, a déclaré à Express.co.uk: «C’est la conférence que de nombreux pays européens ne voulaient pas avoir.

«C’était une idée de Macron et les fédéralistes en Europe l’adorent, mais le nom de Macron n’est plus une marque attrayante.

«C’est pourquoi il ouvrira la Conférence, mais j’imagine que les fédéralistes préféreraient qu’il ne s’y associe pas dans l’esprit du public. Ils essaieront de minimiser son rôle.

M. Bassett a ajouté: «Macron est maintenant concentré sur sa candidature à la réélection et avec Covid ravageant son pays, ce sera une tâche ardue.

«Déjà Michel Barnier tire sur les côtés, espérant être le candidat du parti républicain pour les élections.»

Concernant les objectifs réels de la conférence, M. Bassett, auteur de l’Irlande et du Brexit post-européen de l’année dernière, a déclaré: «Un certain nombre de pays se sont regroupés pour résister à un nouvel empiètement de Bruxelles sur les compétences nationales.

«De récents sondages d’opinion en Irlande ont montré qu’il n’y a pas d’enthousiasme pour une nouvelle expansion de l’UE dans des domaines tels que la santé, l’éducation, etc.

«Tout changement de traité nécessiterait un référendum en Irlande et probablement au Danemark, dont aucun n’a de chances de réussir. C’est pourquoi Dublin et Copenhague espèrent que cette conférence se déroulera tranquillement.

«Si les fédéralistes poussent fortement pour« plus d’Europe », il est probable que cela renforcera considérablement l’euroscepticisme dans plusieurs pays.

«En Irlande, l’UE a perdu son éclat dans le monde post-Brexit.»

Pendant ce temps, Pieter Cleppe, chercheur au sein du groupe de réflexion de la Property Rights Alliance, a déclaré: «Cela semble un peu court, en effet, car il est de cinq minutes plus court que celui alloué à chacun des trois patrons-présidents de la conférence.

«On s’attendrait à ce que la voix des représentants des États membres de l’UE pèse plus lourd que l’un des dignitaires de l’UE.»

Il a ajouté: «Depuis le début, la ‘Conférence sur l’avenir de l’Europe’ a été en proie à des luttes intestines pour savoir qui devrait la présider, et ce n’est pas un hasard si cette lutte se poursuit.

«Alors que la modification du traité de l’UE a été écartée par les diplomates, la question est de savoir quel est l’intérêt de cette entreprise.

«Il serait certainement logique de réfléchir à l’avenir de l’UE, mais alors de grands changements devraient également être possibles.

“Cela pourrait, par exemple, impliquer de réduire l’UE à son activité principale, qui consiste à supprimer les barrières commerciales.”

Cependant, il a averti: “Pour le moment, tout indique que la conférence a été détournée par ceux qui veulent faire pression pour toujours plus de pouvoir et d’argent pour l’UE.”