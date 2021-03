Emmanuel Macron livre un vaccin humiliant mea culpa – | Politique | Nouvelles

Le président français a lancé une attaque sans précédent contre le programme conjoint de vaccination du bloc avant un sommet décisif des dirigeants européens. Le leader de la taille d’une pinte a blâmé le lourd achat conjoint de piquants par l’UE alors qu’il devenait la première des personnalités les plus influentes du bloc à s’attaquer au fiasco de la vaccination. Il a dit: «Nous n’avons pas tiré pour les étoiles. Cela devrait être une leçon pour nous tous. Nous avons eu tort de manquer d’ambition, de manquer de folie, je dirais, de dire: c’est possible, faisons-le.

L’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a émis des critiques similaires, affirmant que l’UE avait été trop bureaucratique et trop exigeante lors de son déploiement.

Il a déclaré à la BBC: «La Grande-Bretagne a pris la décision il y a des mois d’avoir une approche basée sur la décision d’urgence.

«Alors que la Commission européenne et les États membres étaient plus conscients de leur budget… Nous étions trop prudents, et la Grande-Bretagne n’était pas assez prudente, mais cela s’est avéré être la bonne approche.»

Et la chancelière allemande Angela Merkel a suggéré que le bloc devrait se concentrer sur l’augmentation de la production plutôt que sur la confiscation des vaccins vitaux destinés à la Grande-Bretagne.

S’exprimant au Bundestag, elle a déclaré: «Le problème pour le moment avec l’approvisionnement en vaccins n’est pas tant dû à la question de la quantité commandée, mais plutôt de la quantité pouvant être fabriquée sur le sol européen.

«Parce que nous pouvons voir clairement: les usines de fabrication britanniques fabriquent pour la Grande-Bretagne, les États-Unis n’exportent rien, et par conséquent, nous comptons sur ce qui peut être produit en Europe et nous devons nous attendre à ce que ce virus nous préoccupe pendant longtemps.

Les admissions ont été faites avant un appel vidéo serré entre les dirigeants européens pour discuter du déploiement de vaccins en difficulté du bloc.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a blâmé le programme de vaccination raté sur un manque d’approvisionnement à travers le continent.

L’actuelle chef de la Commission, Ursula von der Leyen, a fait pression pour que les capitales de l’UE approuvent son plan de blocage des exportations de jabs vers les pays avec des taux de vaccination plus élevés que le bloc.

Les responsables britanniques craignent que nous ne tombions sous le coup des mesures parce que nous avons administré 46 coups pour 100 personnes, contre 13 seulement pour l’UE.

Mais le secrétaire à la Santé, M. Hancock, a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne n’avait pas souffert de pénuries similaires car ses contrats étaient plus supérieurs à ceux signés par Bruxelles.

L’ancien conseiller en chef de Boris Johnson, Dominic Cummings, a rejoint l’attaque contre le déploiement de Bruxelles pour être d’accord avec M. Juncker.

L’ancien gourou du n ° 10 a déclaré que le Royaume-Uni devrait éviter de répondre à «l’effondrement» de la Commission par un blocus «tit-for-tat».

Il a exhorté le Premier ministre à « faire une offre généreuse au-dessus de la tête des dirigeants de l’UE » et à offrir des coups directement aux citoyens européens désespérés.