L’Australie a annulé en septembre un accord avec le groupe naval français, préférant construire au moins 12 sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre d’un accord avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le président français Emmanuel Macron a déclaré dimanche que Morrison lui avait menti sur les intentions de Canberra. Morrison a nié la demande. Il a déclaré avoir précédemment expliqué à Macron que les sous-marins conventionnels ne répondraient plus aux besoins de l’Australie.

L’animateur de Sky News, Andrew Bolt, a déclaré: « Permettez-moi de vous donner quelques informations sur quelque chose de très sauvage que certaines personnes de gauche diraient en fait est même sinistre qui se passe en France.

« Macron met en scène cette crise théâtrale non pas pour notre bénéfice mais pour sauver sa peau en France.

« La France est en difficulté, elle est tellement divisée.

« Il y a eu d’énormes attaques terroristes, les pires d’Europe et des émeutes aussi.

« Tant d’immigrés sont mal assimilés que tant de Français craignent que le pays n’ait perdu son unité et son identité.

« Au début de cette année, 20 généraux à la retraite ont signé une lettre ouverte au gouvernement avertissant que l’heure est plus tard, la France est en péril et de nombreux dangers mortels la menacent. La guerre civile éclatera sur ce chaos croissant et les morts pour lesquelles vous serez responsable seront numérotées par milliers. »

M. Morrison et M. Macron se sont entretenus la semaine dernière avant que le dirigeant australien ne demande publiquement une poignée de main avec son homologue français lors de la réunion du G20.

La déstabilisation des relations diplomatiques habituellement étroites entre les deux nations menace désormais d’avoir des conséquences commerciales.

L’Union européenne a reporté à deux reprises un cycle prévu de négociations de libre-échange avec l’Australie. En solidarité avec la France, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a demandé si le bloc pourrait conclure un accord commercial avec l’Australie.

La relation a été testée davantage cette semaine après que les médias australiens ont publié des messages divulgués entre Morrison et Macron qui tentaient de contrer l’affirmation de la France selon laquelle l’Australie ne lui avait pas suffisamment averti que le contrat serait annulé.

Thebault a déclaré que la fuite des messages représentait un « nouveau creux sans précédent » et il a déclaré que cela envoyait un signal inquiétant aux chefs d’État que la correspondance confidentielle pourrait un jour être « armée contre vous ».

Le président américain Joe Biden a déclaré la semaine dernière que la gestion du nouveau pacte avait été maladroite, ajoutant qu’il pensait que la France avait été informée de l’annulation du contrat avant l’annonce du nouveau pacte.

M. Macron a été accusé d’avoir été difficile à propos de la ligne de pêche post-Brexit avec le Royaume-Uni en raison des élections également.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a suggéré que le président français Emmanuel Macron pourrait proférer des « menaces déraisonnables » parce qu’il a une élection difficile qui se profile.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la dispute avait éclaté, elle a déclaré à Sky News: « Vous pourriez dire qu’il y a des élections françaises à venir. »

Mme Truss a semblé fâchée par le différend et a déclaré: « Je ne suis pas du tout contente de ce qui s’est passé. »