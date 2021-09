Emmanuel Macron moqué par les Britanniques après le retrait des ambassadeurs de France sur AUKUS | Monde | Nouvelles

Joe Biden, Boris Johnson et Scott Morrison ont annoncé le nouveau partenariat de défense plus tôt cette semaine. Dans le cadre de l’accord, le Royaume-Uni et les États-Unis ont convenu d’aider l’Australie à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire.

Cependant, cela a conduit l’Australie à annuler une commande précédente de sous-marins français à moteur diesel, provoquant l’indignation à Paris.

La France a condamné cela comme “un comportement inacceptable entre alliés” et a rappelé ses ambassadeurs à Washington et à Canberra.

Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, l’a qualifié de “coup de poignard dans le dos”.

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​riposté à M. Macron, accusant le dirigeant français d’avoir réagi de manière excessive et de démontrer la nécessité du Brexit.

Kwisatshaderach a écrit : « Macron, se faisant constamment des ennemis avec des amis et des alliés de longue date.

“Chaque jour, je me sens non seulement ravi, mais aussi complètement justifié d’avoir voté pour le Brexit.

« Rester, et ses prétendues conséquences, étaient un mensonge flagrant et méchant. »

Fidget a ajouté : « La France devrait examiner son propre comportement.

LIRE LA SUITE: Chaos australien – Des manifestants anti-verrouillage de Melbourne défoncent la ligne de police – VIDEO

« Si les Australiens souhaitent acheter un produit de qualité supérieure, c’est leur droit de le faire.

“Macron a besoin de grandir et d’arrêter de se comporter comme un enfant pétulant.”

Schatz a commenté: “Si la chaussure était de l’autre pied, Macron, avec les détracteurs britanniques, se moquerait du Royaume-Uni.”

Après l’annonce de la nouvelle alliance, M. Biden, M. Johnson et M. Morrison ont publié une déclaration commune expliquant son objectif.

Ils ont déclaré : « Grâce à AUKUS, nos gouvernements renforceront la capacité de chacun à soutenir nos intérêts de sécurité et de défense, en s’appuyant sur nos relations bilatérales de longue date et en cours.

« Nous allons promouvoir un partage plus approfondi de l’information et de la technologie. Nous favoriserons une intégration plus poussée de la science, de la technologie, des bases industrielles et des chaînes d’approvisionnement liées à la sécurité et à la défense.

« Et en particulier, nous approfondirons considérablement la coopération sur une gamme de capacités de sécurité et de défense. »

M. Macron espère obtenir sa réélection en tant que président français l’année prochaine.

Son plus proche challenger est actuellement Marine Le Pen, leader du parti d’extrême droite Rassemblement national.