Emmanuel Macron a été blâmé pour la crise Covid qui a contraint la France à un troisième verrouillage. M. Macron a annoncé un nouveau verrouillage cette semaine, suscitant des questions rapides sur la direction du président français. Un nouveau sondage YouGov a interrogé les citoyens européens sur leur confiance dans la gestion de la pandémie par leur gouvernement.

La France a terminé deuxième du sondage, juste au-dessus de l’Allemagne, avec seulement 25% des électeurs français approuvant le traitement par M. Macron du COVID-19.

Dans une réprimande brutale, le présentateur de BBC News, Ros Atkins, a blâmé M. Macron pour le troisième verrouillage et son refus d’écouter des experts.

Il a déclaré: «Un an après le début de la pandémie et la France a annoncé un troisième verrouillage.

« Le taux d’infection augmente, les taux d’hospitalisation augmentent, et le total quotidien des décès reste obstinément élevé. »

Le présentateur de BBC News a souligné que certaines unités de soins intensifs en France ont une capacité de 400%.

M. Atkins a poursuivi: « En raison de ces pressions, de nouvelles restrictions nationales s’appliqueront dans toute la France et la frustration grandit.

« En janvier, quand l’impact d’une nouvelle variante au Royaume-Uni a pu être vu, mais la France a décidé de ne pas verrouiller. C’est une décision qui est maintenant vivement critiquée par certains. »

Le magazine parisien Marianne a écrit cette semaine: « Comment peut-on étiqueter un gouvernement qui décide sciemment de laisser mourir près de 300 de ses citoyens chaque jour, même s’il pourrait l’empêcher? »

M. Atkins a ajouté: « Le président a audacieusement balayé les prédictions des épidémiologistes en excluant le verrouillage de janvier.

« Il veut être réélu l’année prochaine, après tout.

«Il a depuis refusé de s’excuser pour cette décision.

« Il y a eu des messages contradictoires et des changements dans la politique concernant le vaccin AstraZeneca. »

Hugh Schofield, correspondant de la BBC à Paris, a déclaré: « Il a mis sa réputation en janvier sur cette idée de ne pas fermer les écoles. »

Dans un discours télévisé cette semaine, M. Macron a averti que le pays « perdrait le contrôle si nous ne bougions pas maintenant », introduisant des restrictions, notamment la fermeture de magasins non essentiels et la fermeture des écoles pendant trois semaines après Pâques.