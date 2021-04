Emmanuel Macron news: Une étude met en évidence les statistiques clés de l’emploi qui aideront le Royaume-Uni à dépasser | Politique | Nouvelles

Et les experts de Facts4EU ont suggéré que la disparité aurait probablement été un facteur pour persuader Airbus de s’engager dans le Brexit Britain, à la suite des commentaires du PDG du géant de l’aérospatiale Guillaume Faury la semaine dernière. Le groupe de réflexion pro-Brexit a basé son rapport sur des chiffres publiés par le bloc la semaine dernière indiquant les coûts salariaux moyens pour les entreprises à travers le bloc.

Plus précisément, Facts4EU a pris en compte les coûts de main-d’œuvre non salariaux, c’est-à-dire le coût pour les employeurs en plus de l’argent effectivement versé à leurs travailleurs – par exemple, l’assurance nationale et d’autres contributions.

Pour le Royaume-Uni, ils s’élèvent à 4,33 £ (5,10 €) de l’heure, soit moins de la moitié des 10,19 £ (12 €) auxquels ils s’ajoutent de l’autre côté de la Manche.

Le rapport de Facts4EU met également en évidence la différence entre la position d’Airbus basé à Toulouse avant le Brexit et celle que la société est apparemment en train d’adopter maintenant.

En 2018, Tom Williams, directeur de l’exploitation d’Airbus Commercial Aircraft, a averti: «Dans tous les scénarios, le Brexit a de graves conséquences négatives pour l’industrie aérospatiale britannique et Airbus en particulier.»

Cependant, dans une interview accordée au Daily Telegraph la semaine dernière, M. Faury a déclaré: «Nous voulons grandir au Royaume-Uni.

«Nous serons disposés à faire plus que ce que nous faisons aujourd’hui, pour avoir un gagnant-gagnant pour le Royaume-Uni et Airbus.»

«En règle générale, vous étiez deux fois plus susceptible de ne pas avoir d’emploi dans l’UE27 qu’au Royaume-Uni.

«En ce qui concerne le chômage des jeunes, la situation est encore pire.

«Certains pays de l’UE ont essentiellement vu près d’une génération condamnée, avec des taux allant jusqu’à 50% dans certains pays.»

M. Evans a ajouté: «Dans la nouvelle ère post-COVID dans laquelle nous entrons, les défis pour les entreprises sont immenses.

«Cela dit, les membres de l’équipe Facts4EU.Org qui sont impliqués dans les affaires savent où ils préfèrent employer des personnes. Et ce ne serait pas en France.

Le Brexit Grande-Bretagne avait maintenant une «merveilleuse opportunité» – après avoir vacciné une proportion bien plus élevée de sa population que l’UE27, et avec «une base beaucoup plus attrayante du droit du travail et des coûts associés», a suggéré M. Evans.

Il a poursuivi: «Après des années de commentaires négatifs et déprimants de la part de l’établissement anti-Brexit Remainer, nous soupçonnons que les chefs d’entreprise envisagent désormais l’avenir du Royaume-Uni avec un peu plus d’optimisme que certains de leurs homologues de l’UE.»

Le président français Emmanuel Macron est sous pression au niveau national après son annonce la semaine dernière d’un verrouillage national pour ralentir la propagation d’une troisième vague de coronavirus – fait qu’il semblait imputer à la Grande-Bretagne.

Dans une allocution télévisée, le joueur de 43 ans a admis que « les chiffres nous chargent » et que la France était confrontée à « une course contre la montre ».

Cependant, il a ajouté: «Cette variante qui a été identifiée pour la première fois chez nos voisins britanniques à la fin de l’année dernière.

Et dans une certaine mesure, bien sûr, a donné lieu à une épidémie au sein de l’épidémie et qui est plus importante que le printemps dernier.