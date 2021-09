Emmanuel Macron ordonne à Boris de lisser les eaux en tempête sur le sous-marin | Politique | Nouvelles

La paire a parlé hier après la fureur française contre l’Australie qui a annulé son contrat lucratif de fourniture de sous-marins parce qu’elle a conclu un pacte militaire avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le chat semblait être une offre de M. Johnson pour calmer les tensions suite à son utilisation d’un langage incendiaire concernant le report des réunions par la France et le rappel des ambassadeurs. Cette semaine, le Premier ministre a utilisé le « franglais » pour dire à M. Macron de « prendre un grip ». Le bureau de M. Macron a déclaré que M. Johnson avait demandé l’appel et “a exprimé son intention de rétablir la coopération entre la France et le Royaume-Uni”, y compris sur la crise climatique, le terrorisme et la région indo-pacifique.

Le président français a déclaré à M. Johnson “qu’il attend ses propositions”, a ajouté l’Elysée dans un bref communiqué.

La description de l’appel par Downing Street était plus discrète, affirmant que les hommes couvraient “un éventail de questions d’intérêt mutuel”. Ils comprenaient la coopération militaire via l’OTAN, les migrants effectuant des traversées de la Manche en petits bateaux et les problèmes post-Brexit.

La dispute a commencé lorsque le Royaume-Uni et les États-Unis ont accepté d’aider l’Australie à construire une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire.

Paris a qualifié l’accord de “coup de poignard dans le dos” après que Canberra se soit retiré d’un accord de 30 milliards de livres sterling pour que la France lui fournisse des navires diesel-électriques à propulsion conventionnelle.

Fort d’une rencontre positive avec le président américain Joe Biden à Washington, M. Johnson a attisé les tensions plus tôt cette semaine en disant à M. Macron de lui accorder une “pause”.

M. Biden et le Premier ministre ont discuté de l’approfondissement du pacte AUKUS, tout en maintenant que d’autres alliés, dont la France, ne pourraient pas adhérer.

M. Johnson a évoqué la possibilité qu’il soit étendu à la technologie, telle que la cyber-intelligence et l’intelligence artificielle. Des sources ont déclaré que les hommes étaient potentiellement disposés à élargir le pacte pour inclure des principes sur des marchés ouverts, renforcer les moyens de dissuasion non nucléaires et lutter contre les violations des droits humains.

Il y a eu un certain dégel des tensions entre les États-Unis et la France après que M. Macron et M. Biden ont tenu un appel, qui verra la France renvoyer son ambassadeur à Washington la semaine prochaine.