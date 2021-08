in

Un portrait d’Emmanuel Macron brisé par des manifestants à Poitiers

Il reste 238 jours avant que les électeurs français se rendent aux urnes pour voter au premier tour de l’élection présidentielle de 2022. Emmanuel Macron, 43 ans, n’a pas encore déclaré s’il briguerait ou non sa réélection à la présidence de la France.

Les sondages d’opinion semblent suggérer que Macron remportera un deuxième mandat à condition qu’il termine dans les deux premiers au premier tour et qu’il affronte la leader du Rassemblement national Marine Le Pen lors du deuxième tour de scrutin qui s’est tenu le 24 avril 2022.

Mais un professeur agrégé d’histoire et de politique de France de l’Université de Nottingham a déclaré qu’« il est tout à fait possible d’imaginer une élection présidentielle où Macron n’est pas au second tour ».

S’adressant à Express.co.uk, le Dr Paul Smith a déclaré: “Nous entrons dans une année politique où la position politique de tout le monde et de tout le monde est à négocier.”

Il a également révélé que la course électorale pourrait être encore plus catastrophique pour une autre personnalité politique de l’autre côté de la Manche.

Marine Le Pen, 53 ans, qui a été matraquée au deuxième tour contre Macron en 2017, semble avoir une période particulièrement difficile devant elle.

Alors que la dirigeante d’extrême droite a jusqu’à présent obtenu de bons résultats au premier tour, elle n’a pas encore obtenu de meilleurs résultats que Macron lors du scrutin final – au lieu de cela, son soutien oscille entre 48 et 40 %.

Lorsqu’on lui a demandé si Le Pen avait peut-être atteint un niveau de soutien maximal, le Dr Smith a déclaré: “Il semble, et le sondage d’opinion le suggère, qu’il existe un plafond au-delà duquel elle ne peut pas aller.”

Le parti du leader d’extrême droite a connu des difficultés lors des récentes élections locales où, malgré des attentes élevées, il n’a réussi à prendre le contrôle d’aucune zone régionale en France.

Le Pen semble consciente qu’elle devra faire appel aux électeurs swing si elle veut faire de l’Élysée sa maison en 2022.

La dirigeante d’extrême droite a assoupli sa position sur de nombreuses questions, dont l’Union européenne et l’avortement.

Historiquement, cependant, l’extrême droite n’a pas réussi à faire des percées significatives parmi l’électorat, même avec ceux de droite.

En 2002, le père de Le Pen, Jean-Marie, a été battu par Jacques Chirac alors que les électeurs français de tous les horizons politiques bloquaient le Front national en masse.

Mais le Dr Smith a déclaré: “La grande différence ici est que certaines personnes à droite de nos jours en France se considèrent plus proches de Marine Le Pen que de quelqu’un comme Macron.”

Le professeur de l’Université de Nottingham a ajouté que malgré l’hypothèse largement répandue que Le Pen finirait dans les deux premiers, elle pourrait être débordée par d’autres personnalités en lice pour le vote populiste.

Éric Zemmour, 62 ans, et Florian Philippot, 39 ans, pourraient s’avérer être une épine dans le pied de Le Pen car les deux hommes semblent susceptibles de parler du mécontentement de l’extrême droite et des populistes en France. Dans un scénario où Zemmour et Philippot arrachent quelques pourcents des voix à Le Pen, la leader du Rassemblement national pourrait se retrouver coincée à la troisième place.

Le Dr Smith a déclaré: « Imaginons que Zemmour et Philippot aient tellement de voix à Le Pen qu’elle n’obtienne que 18%, Xavier Bertrand à 19 et Macron à 20. Maintenant, dans cette situation, wow, je pense que ce serait très proche. . “

Xavier Bertrand, 56 ans, est un ex-ministre qui n’est plus membre de la principale formation de centre-droit Les Républicains. Bertrand a déjà enregistré une avance de 52% à 48% contre Macron lors d’un second tour de scrutin.

Le Dr Smith pense que Bertrand « gagnerait haut la main » s’il affrontait Le Pen au tour final. Cependant, il a souligné que la droite a un problème d’unité.

La présidente d’Île-de-France, Valérie Pécresse, 54 ans, est présentée comme une candidate potentielle de centre-droit qui pourrait bien faire en 2022.

Smith a souligné que les élections étaient arrivées trop tôt pour les candidats de gauche en France, mais a suggéré que la maire de Paris Anne Hidalgo, 62 ans, pourrait poser des problèmes au président Macron.

La France entrera en septembre dans la période dite de la rentrée.

Pendant ce temps, les partis politiques commenceront à décider qui ils veulent proposer pour le premier tour de scrutin le 10 avril 2022.