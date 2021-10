Emmanuel Macron « prend l’appât pour les plans de guerre commerciale de Boris Johnson » | Politique | Nouvelles

En raison des fortes tensions entre le Royaume-Uni et la France, certains commentateurs ont averti qu’un affrontement commercial entre les deux pourrait désormais être inévitable. Au milieu des menaces sur les approvisionnements énergétiques, les licences de pêche, les blocages des ports de la Manche et la fureur contre l’alliance commerciale AUKUS, les relations avec la France ont atteint un point bas entre les deux pays. Le Royaume-Uni étant impatient de modifier certaines parties de l’accord sur le Brexit, à savoir le protocole d’Irlande du Nord, John Lichfield, a affirmé que le Premier ministre souhaitait un affrontement avec la France.

Écrivant pour Politico, le commentateur politique a affirmé qu’un affrontement transmanche avec les Français pourrait également être parfait pour distraire les Britanniques des problèmes de chaîne d’approvisionnement dans le pays.

En effet, avec l’augmentation des taxes et des prix de l’essence, il a affirmé qu’une querelle pourrait « changer de sujet » par rapport à ce que vivent actuellement les Britanniques.

Il a écrit : « Ce que Macron ne semble pas avoir envisagé, c’est qu’une guerre transmanche pourrait être précisément ce que veut Johnson.

« Il n’y a rien que le gouvernement britannique assiégé aimerait plus que de changer de sujet – en noyer le poisson – et de distraire le public de ses crises énergétiques et de la chaîne d’approvisionnement auto-infligées avec une bataille à l’ancienne avec les méchants Français. »

Bien que l’UE s’apprête à dévoiler des mesures qui faciliteront le commerce vers l’Irlande du Nord, la France s’en est pris au Royaume-Uni pour le nombre de licences de pêche délivrées aux bateaux.

Il y a deux semaines, Jersey a refusé 75 licences à des navires de pêche français pour accéder à ses eaux après le 31 octobre.

Soixante-quatre navires ont obtenu des licences tandis que 12 ont été attribués à des bateaux plus petits sur 47 pour pêcher autour des côtes britanniques.

Pour cette raison, les pêcheurs français ont menacé de bloquer les exportations britanniques vers Calais et d’autres ports.

JUST IN : Brexit EN DIRECT : l’UE se déchire face aux exigences de Frost

« Ce serait, en bref, probablement la fin du Protocole.

« Cela entraînerait également probablement le Royaume-Uni dans une guerre commerciale avec l’UE.

« Personne sain d’esprit ne veut la guerre, pas même une seule combattue économiquement, mais c’est une guerre que le Royaume-Uni devrait maintenant accueillir et doit combattre. »

Un ancien député européen, Martin Daubney, a soutenu les appels à une guerre commerciale alors que l’UE intimide le Royaume-Uni.

Il a déclaré: « L’UE nous a la botte à la gorge et il est temps pour une guerre commerciale totale

« La première cible devrait être la France : menaçant de couper l’électricité à Jersey, de bloquer Calais, ils ferment les yeux sur les illégaux et pillent notre poisson.