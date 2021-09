Emmanuel Macron profite de l’incertitude allemande pour diriger l’UE avec une nouvelle alliance | Monde | Nouvelles

in

Un panel de GB News sème la colère de Macron sur l’accord d’Aukus

Le président français a déclaré mardi que l’Europe devait cesser d’être naïve lorsqu’il s’agissait de défendre ses intérêts et de construire sa propre capacité militaire, alors qu’il concluait un accord avec la Grèce pour des frégates françaises d’une valeur d’environ 3 milliards d’euros.

La France a été plongée dans une crise diplomatique sans précédent avec les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne au début du mois à cause d’un accord trilatéral sur la sécurité nucléaire qui a fait couler un contrat de sous-marins de conception française de plusieurs milliards de dollars avec Canberra.

Cela a provoqué beaucoup d’introspection à Paris sur ses alliances traditionnelles.

S’exprimant pour la première fois sur la question, Macron a saisi mardi l’occasion pour plaider en faveur d’une plus grande autonomie européenne alors que Washington réoriente de plus en plus ses intérêts vers la Chine et l’Indo-Pacifique.

« Les Européens doivent cesser d’être naïfs. Quand on est sous la pression de pouvoirs, qui parfois se durcissent (leur position), il faut réagir et montrer qu’on a le pouvoir et la capacité de se défendre. Ne pas escalader, mais se protéger, “, a déclaré Macron lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

“Ce n’est pas une alternative à l’alliance des États-Unis.

“Il ne s’agit pas d’une substitution, mais d’assumer la responsabilité du pilier européen au sein de l’OTAN et d’en tirer les conclusions qu’on nous demande de veiller à notre propre protection.”

Selon le commentateur anonyme de l’UE The Greek Analyst, un tel accord est né de l’incapacité de l’Allemagne à protéger les intérêts de la Grèce contre la Turquie.

Il a fait valoir que, alors qu’Angela Merkel faisait passer les intérêts allemands avant l’UE et la sécurité et la défense des autres États membres, la Grèce ne peut plus considérer l’Allemagne comme son alliée.

Il a écrit : « L’investissement de plusieurs milliards d’euros de la Grèce dans l’équipement de défense ne serait pas nécessaire si l’UE dirigée par l’Allemagne sous Merkel avait clairement mis son poids derrière la Grèce contre les attaques continues de la Turquie en Méditerranée orientale, plutôt que de fournir à la Turquie des sous-marins allemands de niveau militaire. et des conceptions pour de nouveaux porte-avions espagnols.”

Il a ajouté: “En ce qui concerne l’approche de Merkel sur la Turquie d’Erdogan, l’Allemagne a permis à un agresseur aux frontières du flanc sud de l’UE de terroriser en permanence deux États membres – et même d’empiéter sur leur souveraineté – non seulement sans subir de conséquences, mais aussi en étant récompensé par des fonds européens.

“Les extrémistes à l’intérieur de l’UE qui poussent à sa dissolution et les agresseurs à l’extérieur de l’UE qui en cherchent des morceaux ont été les plus grands gagnants nets.

“C’est pourquoi des pays comme la Grèce et Chypre, se sentant sacrifiables dans le cadre des plans de l’actuelle direction allemande de l’UE, ont adopté la realpolitik.

“Ce qui n’était autrefois considéré qu’une opinion marginale émanant des effets dévastateurs de l’austérité menée par l’Allemagne dans la crise grecque est désormais un moteur fondamental de la politique étrangère grecque :” Athènes ne peut plus dépendre de Berlin, car elle n’agit plus comme un allié.’ Clair et simple.”

Emmanuel Macron dit que l’Europe doit cesser d’être naïve lorsqu’il s’agit de défendre ses intérêts (Image: GETTY)

Il a conclu: “Les gens pourraient s’en prendre au style de Macron autant qu’ils le veulent, mais jusqu’à présent, aucun autre dirigeant européen avec le sérieux d’un pays comme la France n’a saisi les implications géopolitiques de l’oisiveté contre les agresseurs externes et du manque de stratégie par rapport à la militarisation des menaces internes. .

“Si l’UE veut survivre en tant que projet de paix, elle doit s’éloigner rapidement du style de non-confrontation de Merkel (principalement envers les dirigeants autoritaires) qui ne fait que nourrir les germes d’un mécontentement supplémentaire, affaiblit progressivement la position géopolitique de l’UE et fait disparaître les États membres de l’UE la souveraineté.”

Selon l’accord de mardi, Athènes a accepté d’acheter trois frégates avec une option d’achat d’une quatrième pour environ 3 milliards d’euros, a déclaré à . une source gouvernementale grecque.

L’accord, qui fait partie d’un pacte de coopération stratégique militaire et de défense plus large, intervient après qu’Athènes ait déjà commandé quelque 24 avions de combat Rafale fabriqués par Dassault cette année, ce qui en fait le premier pays de l’Union européenne à acheter l’avion de combat.

“Cela nous liera pendant des décennies”, a déclaré Mitsotakis. « Cela ouvre la porte à l’Europe de demain, forte et autonome, capable de défendre ses intérêts.

Lorsqu’on lui a demandé si cet accord risquait d’augmenter les tensions en Méditerranée orientale, Macron a déclaré que l’accord ne visait pas un pays en particulier, mais la Grèce, car la frontière extérieure de l’Union européenne devait être protégée.

“Je n’ai pas l’impression qu’à l’été 2020 c’était la Grèce qui était belliqueuse en Méditerranée orientale”, a déclaré Macron, faisant allusion aux actions turques dans la région.

« En tant qu’Européens, il est de notre devoir de faire preuve de solidarité avec les États membres. Il est légitime que nous nous engagions à l’équiper pour qu’il puisse faire respecter son intégrité territoriale et que nous nous engageons à coopérer pour le protéger en cas d’intrusions, d’attaques ou d’agressions. ,” il a dit.