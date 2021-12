Emmanuel Macron reçoit un sombre avertissement dans les sondages alors qu’un rival inattendu pourrait vaincre le président | Politique | Nouvelles

La challenger de centre-droit Valérie Pecresse a le soutien des électeurs pour atteindre le deuxième tour de l’élection présidentielle française et battre le président Emmanuel Macron, a révélé mardi un sondage d’opinion Elabe.

Le sondage est le premier à projeter que Macron perde le deuxième tour du 24 avril depuis que Pecresse a remporté le ticket des Républicains samedi.

Le président Macron n’a pas encore officiellement déclaré sa candidature.

Le sondage, réalisé pour la télévision BFM TV et le magazine L’Express, prévoyait que Pecresse remportait 20 pour cent des voix exprimées, derrière Macron avec 23 pour cent.

Au deuxième tour, Pecresse battrait Macron avec une marge de 52% à 48%, selon les prévisions.

Selon Politico, le sondage a semé la panique dans les cercles de Macron.

Une personne proche du président français a déclaré : « Certains types paniquent.

Mme Pecresse, qui s’est décrite comme « un tiers Thatcher, deux tiers Merkel », a remporté vendredi le ticket conservateur français Les Républicains (LR) pour l’élection présidentielle de 2022, et visera désormais à contrecarrer la réélection d’Emmanuel Macron. offre.

Les sondages d’opinion montraient jusqu’à présent que la responsable de la région Paris Ile-de-France, âgée de 54 ans, remportait au mieux environ 11 % des voix aux élections d’avril prochain, ce qui lui laissait peu de chances de se qualifier pour un second tour, encore moins le gagner.

Avec près de 61% des voix lors d’un second tour, Pecresse a battu l’ailier droit Eric Ciotti pour le ticket LR, a déclaré le parti après une primaire qui était un test pour savoir s’il resterait ancré dans sa tradition de centre-droit ou basculerait vers la droite. .

Mme Pecresse a déclaré au siège du parti peu après l’annonce des résultats: « Nous allons restaurer la fierté de la France et protéger les Français ».

Elle peut potentiellement faire appel aux électeurs de centre-droit dont Macron dépend beaucoup, mais devra chercher le soutien d’électeurs plus conservateurs également courtisés par des candidats de droite.

La candidature inattendue du commentateur d’extrême droite Eric Zemmour a renversé l’idée reçue selon laquelle l’élection présidentielle serait une répétition du duel de 2017 entre Macron et Marine Le Pen du Rassemblement national d’extrême droite.

Bien que plus modérées que M. Ciotti, Mme Pecresse et ses rivaux pour le ticket LR ont tous dérivé plus à droite sur l’immigration et sur l’ordre public.

Elle a fait campagne sur des promesses de réduire de moitié le nombre de permis de séjour pour les migrants non européens, de durcir les peines judiciaires dans les quartiers difficiles où la police est sous pression et d’interdire aux femmes accompagnant leurs enfants lors de voyages scolaires de porter un foulard musulman.

Elle a déclaré : « Je ressens la colère des personnes qui se sentent impuissantes face à la violence et à la montée du séparatisme islamiste, qui sentent que leurs valeurs et leur mode de vie sont menacés par une immigration incontrôlée ».

L’ancienne ministre du Budget et porte-parole du gouvernement sous Nicolas Sarkozy aura du mal à se différencier de la position pro-business et de faible imposition de Macron sur le front économique.

Elle a déclaré qu’elle mettrait fin à la semaine de travail de 35 heures, relèverait l’âge de la retraite à 65 ans, supprimerait 200 000 emplois dans le secteur public et construirait davantage de réacteurs nucléaires.

Alors que le centre-droit a gouverné la France pendant une grande partie de son histoire d’après-guerre, il a lutté ces dernières années, perdant des électeurs à la fois face à Macron, qui a occupé une grande partie de son territoire, et à l’extrême droite.