Emmanuel Macron refuse d’avoir l’air « doux avec les Britanniques » si proches des élections, selon un ex-diplomate | Monde | Nouvelles

Les tensions entre les gouvernements britannique et français continuent de s’intensifier après que Boris Johnson a publié publiquement une lettre qu’il a écrite à Emmanuel Macron concernant la crise actuelle des migrants. Après la mort de 27 personnes, dont sept femmes et trois enfants mercredi, M. Johnson a envoyé une lettre de trois pages au président français et a suscité l’indignation à Paris.

Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a déclaré que la lettre était la preuve du « double langage » de Johnson.

Il a ajouté : « Nous en avons marre de la façon dont ils extériorisent les problèmes.

« On se demande si Boris Johnson ne regrette pas d’avoir quitté l’Europe parce qu’à chaque fois qu’il y a un problème, il considère que l’Europe doit le gérer.

« Mais ce n’est pas comme ça que ça marche.

« La façon dont cela fonctionne est la coopération. »

En représailles, la France a retiré la ministre de l’Intérieur Priti Patel d’une réunion à laquelle elle devait assister avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

M. Macron a partagé son point de vue sur ladite lettre publiée lors d’une visite officielle à Rome : « Je suis surpris par les méthodes quand elles ne sont pas sérieuses.

« Nous ne communiquons pas d’un leader à un autre sur ces questions par des tweets et des lettres que nous rendons publics.

Dans sa lettre, le Premier ministre britannique a demandé à la France d’engager une procédure de réadmission lorsque tous les demandeurs d’asile qui atteindraient les côtes britanniques après avoir traversé la Manche seraient immédiatement renvoyés en France.

Lord Ricketts suggère que M. Macron n’avait d’autre choix que de paraître féroce à la suite d’une telle demande de Boris Johnson.

« Le président Macron traverse une année électorale difficile.

« Il ne voudra pas avoir l’air doux avec les Britanniques, et c’est un problème extrêmement difficile pour lui en France avec cette perte de vie catastrophique. »

L’ancien ambassadeur a également déclaré que Paris avait eu tort de ne pas inviter Priti Patel, d’autant plus que la réunion est censée examiner des « solutions pratiques pour arrêter la misère humaine » de manière collaborative.