Emmanuel Macron rencontrera Angela Merkel pour un voyage d’adieu malgré la crise de la pêche | Monde | Nouvelles

Angela Merkel et son mari Joachim Sauer rejoindront ce soir M. Macron et son épouse Brigitte Macron à Beaune, une ville de Bourgogne entourée par les vignobles de la Côte d’Or. L’emplacement est historique, car l’ancien président français François Mitterrand y a rencontré l’ancien chancelier allemand Helmut Kohl en 1993.

M. Macron remettra à son « ami », comme il appelle Mme Merkel depuis des années, la plus haute distinction de la Légion d’honneur française, la Grand-Croix.

Le bureau de M. Macron a déclaré que l’invitation était « à l’honneur » de la chancelière allemande, ajoutant que le président français « a souhaité que cette rencontre se déroule dans une ville dont les monuments historiques et la culture du vin illustrent la richesse du patrimoine français ».

Le bureau de Mme Merkel a déclaré que c’était « un signe des relations étroites entre l’Allemagne et la France, mais bien sûr aussi de la coopération personnelle particulièrement confiante et bonne entre la chancelière et le président français ».

Au lendemain du dîner d’adieu, les pourparlers entre la France et la Grande-Bretagne devraient se poursuivre car les sanctions françaises sont suspendues jusqu’à jeudi.

Cela fait suite aux menaces de M. Macron de mettre davantage de contrôles sur les camions britanniques d’affilée sur les licences de pêche.

