Emmanuel Macron réprime le déluge de faux passeports Covid alors que les cas augmentent en France | Monde | Des nouvelles

Le président français Emmanuel Macron, 43 ans, a supervisé une répression contre les faux passeports Covid au milieu d’une augmentation des hospitalisations liées au virus. Le ministre de l’Intérieur de Macron, Gerald Darmanin, 39 ans, a confirmé dimanche la répression.

M. Darmanin a fait cette annonce après avoir souligné à la radio RTL que plusieurs milliers de faux vaccins étaient utilisés dans toute la France.

Il a ajouté que cela incluait même certains de ceux « liés aux professionnels de la santé ».

Dans un cas, une femme est décédée dans un hôpital régional de Paris après avoir montré un faux certificat de vaccination.

AP News a ajouté que l’hôpital aurait donné à la patiente un traitement immédiat par anticorps s’il avait su qu’elle n’avait pas été piqué.

Les passeports pour les vaccins sont devenus obligatoires outre-Manche en août lorsqu’ils ont été introduits dans les cinémas, musées, théâtres, bars, discothèques, avions et trains longue distance.

Écrivant sur les passeports vaccinaux en France, l’ancien journaliste de la BBC Andrew Neil, 72 ans, a déclaré : « À la porte du restaurant, on nous a poliment demandé nos passeports vaccinaux, les codes QR sur nos smartphones ont été scannés et nous avons été conduits à notre table.

« Le contrôle avait pris quelques secondes – un inconvénient très mineur lorsqu’une nouvelle vague de pandémie de coronavirus déferle sur le continent. »

Malgré les commentaires de Neil, des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des manifestants anti-vaccins en conflit avec la police à Paris.