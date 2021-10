Emmanuel Macron s’apprête à s’attaquer à Biden à Rome après une humiliation sous-marine | Monde | Nouvelles

Les deux dirigeants se retrouveront vendredi dans la capitale italienne avant le G20. Joe Biden et Emmanuel Macron ne se sont pas vus depuis que les Américains ont arraché aux Français un accord de sous-marin lucratif avec l’Australie, dans le soi-disant pacte de défense AUKUS qui impliquait également la Grande-Bretagne.

Le partenariat a torpillé un méga-contrat pour les sous-marins français avec les Australiens.

Depuis, Washington essaie d’arranger les choses.

Le président Biden et le président Macron se sont déjà parlé deux fois au téléphone depuis le début de la crise.

Par ailleurs, la vice-présidente américaine Kamala Harris se rendra à Paris en novembre.

La France cherche notamment à obtenir la bénédiction des Américains pour la création d’une véritable défense européenne, projet cher aux Français, mais qui n’a toujours pas vraiment pris forme, 30 ans après son lancement.

La ministre française des Forces armées, Florence Parly, a déclaré la semaine dernière à ses homologues de l’OTAN de ne pas craindre les plans de défense de l’Union européenne, affirmant que les États-Unis en bénéficieraient et que toute capacité européenne renforcerait l’alliance.

Les remarques, faites lors d’une réunion des ministres de la Défense de l’OTAN et partagées avec des journalistes, visaient à mettre fin à des mois d’incertitude quant à savoir si le dernier effort de l’UE pour développer des armes et des forces serait en concurrence avec l’alliance.

« Quand j’entends des déclarations défensives sur la défense européenne et quand j’observe certaines menaces, y compris au sein de cette organisation, je dis : » n’ayez pas peur !

« La défense européenne ne se construit pas contre l’OTAN, bien au contraire : une Europe plus forte contribuera à une alliance renforcée et plus résiliente », a déclaré Mme Parly.

Il s’est engagé à « travailler collectivement pour s’assurer que la région indo-pacifique reste libre et ouverte ».

Alors que les pays européens disposent de soldats hautement entraînés et d’une puissance cybernétique, navale et aérienne moderne, toute mission de combat de l’UE manquerait probablement du type de soutien fourni par les États-Unis, comme le transport aérien à longue distance, les capacités de commandement et de contrôle, le soutien logistique et intelligence.

Le Royaume-Uni affirme également que l’UE peut jouer un rôle de soutien à l’OTAN. Mais le secrétaire à la Défense Ben Wallace a décrit jeudi toute tentative de construire une armée européenne comme une distraction, déclarant aux journalistes qu’il s’agissait d’un « hareng rouge » et qu’il était « absolument inutile de coller des bérets européens sur tout un tas de gens ».

f les 27 États de l’UE, 21 sont également membres de l’OTAN, forte de 30, mais les États-Unis ont longtemps soutenu que le bloc devrait être en mesure de faire plus pour gérer les crises à ses frontières.

En mars de l’année prochaine, l’UE vise à convenir d’un document de stratégie militaire principal pour définir les menaces futures, tout en se concentrant sur le développement d’armes ensemble, ainsi qu’en décrivant une nouvelle force d’intervention de l’UE qui pourrait intervenir en cas de crise.

Les États d’Europe de l’Est qui craignent la Russie se méfient de tout changement d’orientation par rapport à l’OTAN. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a mis en garde contre les doublons. « Ce qu’il faut, ce sont plus de capacités, pas de nouvelles structures », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

