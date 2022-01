Emmanuel Macron se prépare à la rébellion alors que la France est paralysée par la pénurie de chauffeurs routiers | Monde | Des nouvelles

Brexit La Grande-Bretagne n’est pas le seul pays à faire face à une pénurie de chauffeurs routiers. La profession est l’un des secteurs en difficulté en France. Les entreprises sont aux prises avec le manque d’attractivité de l’industrie, en partie à cause des bas salaires.

Selon Patrice Clos, secrétaire général de FO Transports, il manque actuellement entre 60 et 65 000 chauffeurs routiers dans le pays.

Les travailleurs se sont vu offrir une augmentation de salaire d’environ cinq pour cent ainsi qu’un fonds de santé et de prévoyance amélioré – avec plus de garanties sur la protection sociale ou même un congé de maladie de longue durée.

Mais les négociations se sont soldées par un échec jeudi.

Les cinq syndicats ont déclaré mercredi : « Les travailleurs des transports ont besoin d’un signal fort de leurs employeurs et cela passe forcément par une revalorisation qui ne soit pas les miettes qu’ils veulent nous jeter ».

Ils ont tous demandé une augmentation d’au moins 10 %, voire un 13e mois pour certains.

Ils ont poursuivi: « Si l’inflation continue, nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle augmentation automatique du salaire minimum qui placerait à nouveau toutes nos grilles en dessous, y compris avec la proposition de l’employeur d’une augmentation de salaire de cinq pour cent.

« Comment pouvons-nous être encore là avec les deux années que nous venons de traverser ?

Au Royaume-Uni, un syndicat de premier plan a averti que les réglementations « assouplissantes en permanence » pour les chauffeurs de camions dans un contexte de pénurie de personnel continue pourraient conduire à un plus grand nombre de travailleurs quittant le secteur.

Unite, qui représente des dizaines de milliers de conducteurs de poids lourds, a déclaré que le gouvernement entreprenait un exercice de consultation « rapide » sur la prolongation de l’assouplissement des règles de conduite à partir de dimanche pour quatre semaines supplémentaires en raison d’une augmentation des absences pour maladie.

Les heures de conduite des chauffeurs routiers ont été constamment assouplies depuis juillet dernier en raison d’une pénurie « chronique » de chauffeurs, a déclaré Unite.

La secrétaire générale Sharon Graham a déclaré: « Le gouvernement ressemble de plus en plus à un poney à un tour lorsqu’il s’agit de faire face aux pénuries de chauffeurs de camions et a l’intention de poursuivre une politique qui ne tient pas compte de la santé des conducteurs et de la sécurité des usagers de la route.

« Plutôt que d’assouplir constamment les réglementations en matière de conduite, le gouvernement doit enfin commencer à s’attaquer aux problèmes des longues heures, des horaires de travail excessifs et irréguliers et du manque de services sociaux et de stationnement qui ont créé la crise de la pénurie de conducteurs en premier lieu.

« Nous soutiendrons pleinement tout membre qui pense que travailler des heures excessives nuit à sa santé ou met lui-même ou d’autres en danger. »

Unite a déclaré avoir découvert via une demande d’accès à l’information que le gouvernement n’avait pas entrepris d’évaluation d’impact sur l’effet des heures prolongées sur la santé des conducteurs et la sécurité des usagers de la route, car il s’agit d’une « mesure temporaire ».

Dans le cadre de l’assouplissement, les conducteurs peuvent conduire jusqu’à 11 heures par jour (par rapport au maximum normal de 10 heures) et un total de 99 heures par quinzaine (auparavant 90) avec des périodes de repos également réduites, a déclaré Unite.

Le responsable national du syndicat pour le transport routier, Adrian Jones, a ajouté : « L’assouplissement constant des règles de conduite est à la fois dangereux et de plus en plus inefficace.

« Les transporteurs ne demandent de plus en plus d’utiliser l’assouplissement des heures de conduite, car les chauffeurs sont épuisés, ils se rendent compte que ce n’est pas sûr et que leurs travailleurs partiront s’il est mis en œuvre. »

Unite a ajouté qu’il a été estimé que des centaines de conducteurs quittent l’industrie chaque semaine, avertissant qu’un nouvel assouplissement des heures de conduite allait aggraver une « mauvaise situation ».

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « L’assouplissement des heures de conduite n’est que l’une des 32 mesures à court, moyen et long terme que nous avons introduites pour relever les défis de nos chaînes d’approvisionnement – ​​qui ont été provoqués par les pressions mondiales, notamment la pandémie et la crise internationale. pénurie de chauffeurs de poids lourds.

« Nous travaillons maintenant avec l’industrie pour explorer l’extension de ces assouplissements pour soutenir le secteur malgré les pénuries de personnel causées par Omicron.

« La sécurité des conducteurs ne doit pas être compromise. Les conducteurs ne doivent pas conduire lorsqu’ils sont fatigués, et les employeurs restent responsables de la santé et de la sécurité de leurs employés et des autres usagers de la route. »