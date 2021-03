Emmanuel Macron se réjouit de la campagne de vaccination française – utilise un graphique pour se vanter de sa «stratégie» | Monde | Nouvelles

Emmanuel Macron a salué le programme de vaccination français comme « efficace » malgré l’hésitation croissante des vaccins dans le pays voisin et les arguments concernant l’offre excédentaire se poursuivent. Le président français a admis qu’il y avait eu quelques « retards » mais a déclaré que la France « accélérerait » son programme dans les mois à venir pour rendre le continent non dépendant des fabricants extérieurs. M. Macron a expliqué que les décès de plus de 80 ans avaient considérablement chuté dans le pays malgré les querelles persistantes entre les États membres de l’UE et le Royaume-Uni au sujet des contrats de fourniture de vaccins.

S’adressant à la nation lors d’une émission publique. M. Macron a déclaré: «Je sais à quel point les efforts que je vous demande sont difficiles.

«Et je sais aussi quels types de conséquences ils peuvent avoir sur notre pays et sur nos vies.

«Vous devez également savoir que nous avons fait tout notre possible pour prendre ces décisions le plus tard possible et à un moment où elles étaient absolument nécessaires.

«Je voudrais aussi vous dire ce soir que grâce à la vaccination, nous pouvons enfin voir que nous allons sortir de cette crise.

«Parce que c’est vrai à cette heure, il y a plus de huit millions et demi de personnes qui ont une première injection et trois millions en auront reçu deux – le vaccin est efficace.

«La vérité sur l’efficacité est dans les chiffres et vous pouvez les voir sur votre écran.

«Ces chiffres, et surtout en ce qui concerne la mort de nos concitoyens de plus de 80 ans, la mortalité a énormément baissé.

«En fait, nous avons vu ce qui se passe [to people living in old age care homes] que 80 pour cent ont été vaccinés et la plupart d’entre eux ont pu mener une vie normale.

«L’enjeu aujourd’hui est donc d’accélérer cette mobilisation et le gouvernement doit se mobiliser – nous devons tous le faire – et tous les soignants également pour avoir une stratégie claire.