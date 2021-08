Emmanuel Macron s’en prend au Royaume-Uni : un responsable français admet « qu’il y a de la mauvaise foi tous les jours » | Monde | Nouvelles

Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont affrontés ces derniers mois alors que les tensions montent à propos du Brexit et de la pandémie de coronavirus. Le président français a été l’un des plus farouches opposants à la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE et les accords post-Brexit, en particulier sur la pêche, ont été une source de discorde.

La fourniture de vaccins contre les coronavirus et les règles de voyage ont également été un point d’éclair majeur entre les deux parties.

Un haut responsable français a déclaré : « C’est difficile tous les jours, il y a de la mauvaise foi tous les jours.

Peter Ricketts, ancien ambassadeur britannique en France, a ajouté : “C’est aussi mauvais que je m’en souvienne.”

En décembre dernier, les liens ont atteint un nouveau creux après que la France a fermé ses frontières en raison des craintes de coronavirus et empêché le fret de traverser la Manche.

La Grande-Bretagne a finalement quitté l’UE en janvier et les pêcheurs français se sont depuis déchaînés contre l’accès aux eaux britanniques – les ministres à Paris menaçant même de couper l’approvisionnement en électricité de Jersey.

Plus récemment, les restrictions de voyage ont déclenché une nouvelle querelle diplomatique après que la France a été placée dans une catégorie dite « ambre-plus », ce qui signifie que les personnes entièrement vaccinées doivent être mises en quarantaine.

Georgina Wright, responsable du programme Europe du groupe de réflexion français Institut Montaigne, affirme que la relation contrastée que les deux pays ont adoptée avec l’Union européenne a renforcé les différences.

Elle a déclaré : « Si vous prenez le président Macron, l’un de ses piliers centraux est l’UE.

« Le fait que le gouvernement britannique soit si ouvertement conflictuel et ne souhaite pas une relation structurée avec l’UE rend les relations bilatérales franco-britanniques plus difficiles.

“Les négociations sur le Brexit, en raison de la politique, ont entaché une partie de la réflexion constructive sur ce que le Royaume-Uni et la France peuvent faire après le Brexit.”

Le Royaume-Uni a placé la France sur une nouvelle liste de voyage le 19 juillet au milieu des craintes concernant la propagation de la variante bêta ou sud-africaine.

Le changement de règles oblige tous les passagers à se mettre en quarantaine pendant 10 jours à leur retour en Grande-Bretagne.

LIRE LA SUITE: Brexit LIVE: l’UE complot pour amener le Royaume-Uni dans son “orbite réglementaire”

Les Britanniques entièrement vaccinés revenant d’autres destinations de la liste orange ne sont plus soumis aux règles d’auto-isolement lorsqu’ils rentrent chez eux.

Cette décision continue de susciter l’indignation en France, Clément Beaune, secrétaire d’État aux Affaires européennes, qualifiant la décision d'”excessive et franchement incompréhensible”.

S’exprimant jeudi, il a déclaré : « Si j’ai bien compris, c’est au nom de la variante Beta, la tristement célèbre variante d’Afrique du Sud, qui représente moins de 5% des cas en France et surtout dans les territoires d’outre-mer qui ne sont pas concernés par les flux vers le Royaume-Uni.

“C’est scientifiquement infondé. C’est une décision discriminatoire, je pense, vis-à-vis des Français, car tous les Européens, même issus de pays dont la situation sanitaire est plus difficile que la nôtre – à cause de la variante Delta ou autre – ne sont pas concernés, ou plus concernés”. , par la quarantaine.

“C’est excessif et franchement incompréhensible d’un point de vue sanitaire.”

A NE PAS MANQUER

Le plus grand Brexit perdant les pays de l’UE exposés dans un nouveau rapport [INSIGHT]

Famille royale EN DIRECT: la reine «terrifiée» pour Camilla dans le livre Harry [LIVE]

BBC Weather: Carol Kirkwood avertit que des conditions orageuses frapperont la Grande-Bretagne [FORECAST]

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a défendu cette décision, a-t-il déclaré: “La variante Beta, ce n’est pas seulement – comme cela a été rapporté – sur une île à des milliers de kilomètres, c’était aussi un problème en particulier dans le nord de la France.

« Donc, cela a été une préoccupation globale. »

Pendant ce temps, les deux pays ont convenu de travailler en étroite collaboration pour réduire le nombre de migrants traversant la Manche après qu’un nombre record d’hommes, de femmes et d’enfants aient fait jusqu’à présent le dangereux voyage en 2021.

La France doublera le nombre de patrouilles sur les plages avec Londres et Paris partageant des renseignements dans le cadre d’un accord de 54 millions de livres sterling.