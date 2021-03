Emmanuel Macron sous pression alors que le troisième verrouillage français du coronavirus semble inévitable | Monde | Nouvelles

Emmanuel Macron a défendu sa décision de ne pas imposer un nouveau verrouillage complet et de garder les écoles ouvertes, mais a averti que de nouvelles restrictions seraient probablement nécessaires. Mais les médecins des régions les plus touchées préviennent qu’ils sont au point de rupture et les scientifiques demandent que des mesures plus sévères soient imposées dans tout le pays pour essayer d’endiguer la marée.

Le nombre de personnes hospitalisées atteintes de la maladie a augmenté de plus de 600 en une journée – le plus grand bond en plus de quatre mois – alors que les retombées de l’échec du programme de vaccination de l’Union européenne sont devenues évidentes.

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré que les conditions de santé s’aggravaient alors qu’une troisième vague de pandémie de coronavirus engloutissait le pays et a promis que « toutes les options sont sur la table » pour protéger le public.

Le ministère de la Santé a confirmé aujourd’hui que le nombre de patients en soins intensifs atteints de COVID-19 a augmenté de 102 à 4.974, plus que le record de 4.919 de mi-novembre mais toujours bien en dessous du record de plus de 7.000 en avril dernier.

Le nombre de personnes hospitalisées atteintes du virus a augmenté de 610 pour atteindre un nouveau sommet de 28322 en 2021, les médecins des services d’urgence ayant averti que la situation allait s’aggraver dans les semaines à venir.

La France a également signalé 360 nouveaux décès dans les hôpitaux dus au COVID-19, portant le bilan cumulé des décès depuis le début de l’épidémie à près de 95000.

Un groupe de 41 médecins hospitaliers de la région parisienne a averti qu’ils pourraient bientôt devoir commencer à choisir entre des patients pour un traitement d’urgence.

Les scientifiques ont fait valoir que les mesures de verrouillage partiel d’Emmanuel Macron ciblant les zones à forte infection telles que la capitale française sont insuffisantes face aux variantes de coronavirus à propagation rapide.

Mais M. Le Maire a déclaré que la France devrait éviter d’adopter des mesures de restriction plus strictes aussi longtemps que possible et a exclu de modifier la liste des magasins et des entreprises qui ont été autorisés à rester ouverts malgré la troisième vague dévastatrice.

Il a déclaré: « Cette liste ne changera pas. Aujourd’hui, en envoyant le signal que nous rouvririons certaines entreprises alors que la situation se détériore, ce n’est pas dans l’intérêt du pays. »

En vertu des restrictions en place dans 19 zones à haut risque, dont Paris, les magasins autorisés à rester ouverts comprennent ceux qui vendent de la nourriture, des livres, des fleurs et du chocolat, et les coiffeurs.

Les magasins de vêtements, de meubles et de beauté ne sont pas autorisés à ouvrir.

Cela a conduit à la frustration parmi les soi-disant propriétaires de magasins non essentiels contraints de rester fermés.

Le gouvernement de M. Macron tente également d’accélérer une campagne de vaccination contre le bégaiement.

La jeune ministre de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré que la France s’attend à recevoir 3 millions de doses de vaccins cette semaine, passant à 4 millions par semaine dans un mois.

Dimanche, près de 7,8 millions de personnes avaient reçu une première dose de vaccin.

Le bilan français de près de 95 000 morts au COVID-19 est le huitième au monde.