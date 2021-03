Emmanuel Macron soutient l’interdiction des vaccins par l’UE contre la Grande-Bretagne mais est rejeté – «Fin de la naïveté» | Monde | Nouvelles

Boris Johnson a choisi de poursuivre une stratégie consistant à administrer au plus grand nombre sa première dose de vaccin le plus rapidement possible, afin de leur donner une certaine protection contre le virus tueur. La politique a vu une baisse spectaculaire des taux d’infection et des décès au sein de la population. Cependant, le Royaume-Uni ne dispose pas d’un stock de vaccins et dépend de l’UE pour d’autres importations de vaccins.

Bruxelles a récemment adopté une réglementation plus stricte régissant les exportations de vaccins.

L’interdiction d’exportation proposée a été refusée conjointement par les dirigeants de l’UE voulant éviter une guerre des vaccins.

Le président Macron a soutenu les plans de l’UE, affirmant qu’il était temps de « bloquer toutes les exportations ».

Il a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi après un sommet virtuel des dirigeants de l’UE: «C’est la fin de la naïveté.

«Je soutiens les mécanismes de contrôle des exportations mis en place par la Commission européenne.

« Je soutiens le fait que nous devons bloquer toutes les exportations tant que certaines compagnies pharmaceutiques ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis des Européens ».

Selon la nouvelle réglementation de l’UE, les fonctionnaires pourront imposer des interdictions d’exportation aux pays qui ont soit un meilleur bilan que l’UE en matière de vaccination de sa population, soit à ceux qui restreignent les exportations par la loi ou dans leurs contrats avec les fournisseurs.

Le Royaume-Uni a réussi à vacciner 46 personnes sur 100, contre 13 en moyenne dans l’UE.

«Je pense qu’il y a place pour le dialogue, pour les discussions, pour développer des arguments de part et d’autre de la Manche.

«Personne en Grande-Bretagne, personne en Europe ne comprend pourquoi nous assistons, selon les informations, à une stupide guerre des vaccins.

« Nous ne sommes pas en guerre et nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des alliés. »