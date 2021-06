Emmanuel Macron subit l’humiliation électorale : son propre député qualifie le vote de « gifle » | Monde | Nouvelles

in

Macron dit qu’il connaît “très bien” la souveraineté britannique

Le parti du président français, La République en marche (LREM) a terminé cinquième derrière le Rassemblement national de Marine Le Pen. Aurore Bergé, députée LREM, a estimé que le résultat était une « gifle » démocratique. Elle a ajouté: “Je ne vais pas minimiser ce qui s’est passé.”

Le président français n’a pas réussi à s’enraciner localement, bien que sa popularité à l’échelle nationale reste supérieure à celle de ses prédécesseurs.

Le prochain scrutin présidentiel est dans moins d’un an.

Les sondages montrent que le concours est le plus susceptible d’entraîner une répétition du duel de 2017 entre M. Macron et la dirigeante d’extrême droite Mme Le Pen – mais cette fois l’écart entre les deux sera plus étroit.

Les résultats régionaux ne donnent pas un instantané représentatif de qui remportera le vote présidentiel. Cependant, si l’extrême droite obtenait sa toute première base de pouvoir régionale, cela provoquerait des secousses dans le paysage politique.

Le parti d’Emmanuel Macron est arrivé cinquième aux élections régionales (Image : GETTY)

Les élections régionales françaises ont vu Marine Le Pen arriver deuxième et Macron cinquième (Image: GETTY)

Mme Le Pen a exprimé sa frustration face à un taux de participation record, alors que le centre-droit a fait son premier retour dans les urnes depuis une performance désastreuse lors de l’élection présidentielle de 2017 et que le parti du président Emmanuel Macron a terminé cinquième.

Le taux d’abstention élevé lors du vote au premier tour de dimanche, projeté à 68,5% par le sondeur Elabe, a coïncidé avec un dimanche ensoleillé et l’émergence de mois de restrictions sévères du COVID-19.

Mme Le Pens a déclaré : “Je ne peux que regretter ce désastre civique, qui a très largement déformé la réalité électorale du pays et donné une idée trompeuse des forces politiques en jeu.

“Si vous voulez que les choses changent, sortez et votez.”

Un sondage IPSOS à la sortie des sondages a montré que le centre droit Les Républicains remportait 27,2% des voix nationales, devant l’extrême droite avec 19,3%, suivi par les Verts, le Parti socialiste et La République en marche de M. Macron avec 11,2%.

Pour l’extrême droite de Mme Le Pen, il s’agit d’une baisse de plus de 7 points de pourcentage à l’échelle nationale par rapport aux dernières élections de 2015, consécutives aux attentats islamistes de Paris.

Les élections régionales, pour lesquelles un second tour de scrutin aura lieu le 27 juin, offrent un avant-goût de l’humeur des électeurs à l’horizon de l’année prochaine, et un test des pouvoirs de Mme Le Pen.

Elle a fait un effort concerté pour détoxifier l’image de son parti et éroder le vote de la droite dominante avec une marque moins incendiaire de politique populiste eurosceptique et anti-immigration.

Marine Le Pen a exprimé sa frustration face à un taux de participation record (Image: GETTY)

Dans la région nord des Hauts-de-France, Les Républicains ont fait mieux que prévu, selon les sondages de sortie, en votant devant l’extrême droite avec une marge plus large que prévu.

Le principal candidat du parti dans le nord, Xavier Bertrand, qui se présente comme le candidat conservateur à la présidentielle de 2022, a déclaré que le centre droit avait montré qu’il était le rempart le plus efficace contre l’extrême droite.

Le projet de sondages d’opinion Mme Le Pen sera la plus élevée au premier tour de l’élection présidentielle de l’année prochaine, propulsée par une base de soutien fatiguée de la criminalité, des menaces pour l’emploi de la mondialisation et d’une élite dirigeante considérée comme déconnectée des citoyens ordinaires.

Le parti de Mme Le Pen n’a jamais contrôlé une région auparavant.

Si elle en gagne un la semaine prochaine, cela enverrait le message qu’un président du Rassemblement national en 2022 ne peut être exclu.

Deux sondages à la sortie des urnes ont montré que le Rassemblement national terminait en tête en Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais avec une marge plus étroite que prévu sur Renaud Muselier de centre droit, qui avait conclu une alliance avec le parti de Macron.

Cependant, le candidat des Verts a déclaré qu’il maintenait sa candidature dans le sud, rendant le triplé plus favorable à l’extrême droite.

Les résultats du premier tour de dimanche enverront les partis dans les coulisses pendant deux jours pour conclure des alliances avant le deuxième tour.