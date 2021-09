Emmanuel Macron subit un nouveau coup alors que l’UE suit l’Australie et les États-Unis en snobant le leader français | Monde | Nouvelles

in

Emmanuel Macron a été humilié par l’annonce surprise du pacte AUKUS entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis cette semaine. Le pacte a fait échouer une commande australienne de plusieurs milliards de livres de sous-marins français et a suscité des allégations de « trahison » et de « trahison » parmi les politiciens français. Cependant, M. Macron a subi un autre coup cette semaine alors que les dirigeants européens se préparent à isoler davantage le président français.

Steven Erlanger, le correspondant diplomatique en chef du New York Times, a déclaré à France24 que les États membres de l’UE ne considéraient pas cela comme un problème de l’Union européenne, mais “un problème français”.

Il a déclaré que les États membres pensaient que le président Macron essaierait d’exploiter le pacte AUKUS pour tirer parti des appels à une armée européenne.

M. Erlanger a expliqué: “Ce qui se passe lors des élections allemandes, qui ne sont pas loin, sera révélateur.

“Tout le monde veut que l’Europe dépense plus pour la défense et soit plus capable.

“Mais comme Ursula von der Leyen l’a elle-même déclaré mercredi, ce n’est pas une question de capacité, c’est une question de volonté politique.”

JUST IN: La Chine se « rapproche » de la guerre avec les États-Unis alors que Xi Jinping perd patience

Le correspondant diplomatique a poursuivi : « Qui rejoindra les Français dans la volonté politique ? Les Allemands ? Ils sont très réticents à le faire.

« Les Polonais rejoindront-ils les Français ? Ils veulent rester avec les Américains.

« Les Italiens ou les Espagnols ? C’est le problème français.

“L’inquiétude à Paris est d’être isolé, d’être laissé seul pendant que la Grande-Bretagne accompagne l’Amérique, et ils sont dans une Europe qui n’a pas de conscience militaire.

M. Erlanger a également noté que Josep Borrell, le représentant des affaires étrangères de l’UE, “ne parle pas pour le reste de l’Europe” lorsqu’il a appelé à une armée européenne en réponse au pacte AUKUS.

La décision australienne d’abandonner l’accord sur les sous-marins français a déclenché une crise diplomatique sans précédent entre les alliés.

Paris a même rappelé ses envoyés à Washington et à Canberra pour des consultations.

Un porte-parole du gouvernement français a déclaré dimanche que le président Emmanuel Macron aurait un appel avec le président américain Joe Biden “dans les prochains jours”.