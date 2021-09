Emmanuel Macron surnommé « jack *** » après une réaction furieuse à l’accord AUKUS « s’est comporté de manière stupide ! | Politique | Nouvelles

L’animateur de GB News, Dan Wootton, s’est entretenu avec les commentateurs politiques Albie Amankona et Alex Deane et a réfléchi à la querelle en cours entre l’Australie et la France. L’accord de l’Australie avec AUKUS les a amenés à se retirer d’un accord sur les sous-marins avec la France, au grand désarroi du président français Emmanuel Macron. M. Amankona et M. Deane ont tous deux qualifié M. Macron de “jack ***” et ont convenu que lui et les politiciens français se sont comportés de manière stupide à la suite de cela.

M. Amankona a déclaré : “Mon Union Jack***, c’est Emmanuel Macron et les hommes politiques français en général.

“Leurs attitudes envers la Grande-Bretagne et les politiciens britanniques et le succès britannique puent toujours.

“Je pense qu’Emmanuel Macron s’est montré avec tout cet accord AUKUS et sa réaction.

“Il y a des clauses de rupture dans les contrats pour une raison.

“L’Australie voulait une meilleure technologie, des sous-marins nucléaires pour qu’ils puissent rester sous l’eau plus longtemps, alors ils sont allés avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

“La France ne pouvait pas l’offrir, peut-être devraient-elles améliorer leurs technologies sous-marines afin d’avoir un meilleur produit à offrir à l’avenir.”

M. Deane a ajouté: “Je pense que les Français se sont comportés de manière si stupide maintenant.

« Qui va vouloir être leur client maintenant ?

Il a poursuivi: “Je pense juste qu’il est temps pour certains de nos amis les plus chers du monde entier d’accepter cela et de donner-moi une pause.

« Parce que c’est fondamentalement un grand pas en avant pour la sécurité mondiale.

“Ce sont trois alliés aux vues similaires qui se tiennent côte à côte pour créer un nouveau partenariat pour le partage de la technologie.

“Ce n’est pas exclusif, ce n’est pas essayer d’épauler qui que ce soit. Ce n’est pas accusatoire envers la Chine, par exemple.”