Emmanuel Macron suscite l’indignation alors que le dirigeant français capitule devant Merkel au sujet de l’accord spatial | Monde | Nouvelles

Macron critiqué par un expert pour sa position “hypocrite” au Yémen

La semaine dernière, la France et l’Allemagne ont signé un nouvel accord spatial qui verra davantage d’investissements dans la fusée Ariane 6. L’accord, annoncé par les ministres français et allemand de l’Economie Bruno Le Maire et Peter Altmaier “garantit le financement de la fusée Ariane 6, la coopération entre les deux pays sur les lanceurs, mais aussi la préférence européenne pour les lancements de satellites”.

Les deux pays ont également convenu de donner à Ariane 6 et à la nouvelle version Vega un statut préférentiel pour les lancements publics et institutionnels.

Les ministres de l’économie des deux pays semblent également avoir trouvé une ligne commune en ce qui concerne les micro-lanceurs – ce qui a également été une source de discorde ces derniers mois.

L’accord devra maintenant être discuté et entériné par les autres États membres de l’Agence spatiale européenne.

Mais en France, les critiques disent que l’accord est un autre exemple de la capitulation de M. Macron devant les exigences allemandes.

Le quotidien français Les Echos a prévenu : “Le compromis franco-allemand, qui vise à préserver l’avenir d’Ariane 6 tout en ouvrant le marché à la concurrence sur les petits lanceurs, doit encore convaincre les partenaires de l’Agence spatiale européenne.

“En France, les inquiétudes pointent vers un accord qui dépouillerait en partie l’outil industriel au profit de l’Allemagne.”

Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont mis d’accord sur davantage de financements pour la fusée spatiale Ariane 6 (Image : GETTY)

Ils ont poursuivi : “C’est en réalité la France qui en sort affaiblie… avec un accord ruineux qui sacrifie le tissu industriel français au profit de l’Allemagne par de nombreux transferts industriels (moteurs Vinci, nouvel étage de propulsion Astris).”

Partageant la nouvelle sur Twitter, le leader de Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, a également fustigé : « Comme tous les projets franco-allemands, cela revient à transférer nos technologies et nos usines en Allemagne !

“Reprenons le contrôle.”

L’accord donne à Ariane 6 un “avenir institutionnel et commercial”, a déclaré M. Le Maire, “principalement sur le marché des constellations”.

En ce qui concerne les petits lanceurs qui sont principalement développés en Allemagne par quelques startups, M. Altmaier a ajouté : “Nous pensons tous que les micro-lanceurs ont un grand avenir.”

L’accord franco-allemand est le dernier des accords controversés conclus entre les deux gouvernements cette année.

Les critiques de l’alliance de soumission entre les deux pays ont également déploré qu’Emmanuel Macron ait cédé aux exigences de Mme Merkel concernant le développement de l’avion de combat FCAS cette année.

En mai, la France, l’Allemagne et l’Espagne ont déclaré avoir conclu un accord sur les prochaines étapes du développement d’un nouvel avion de chasse, le plus grand projet de défense d’Europe, dont le coût est estimé à plus de 100 milliards d’euros (86 milliards de livres sterling).

La France en particulier a qualifié le projet d’avion de combat – qui comprend un avion habité et sans pilote de nouvelle génération – d’essentiel pour que l’Europe renforce son autonomie de défense et fasse face à la concurrence de la Chine, de la Russie et des États-Unis.

La France et l’Allemagne avaient initialement fixé la fin du mois d’avril pour un accord, mais un différend sur le partage des droits de propriété intellectuelle a retardé les négociations.

La ministre française des Armées Florence Parly a tweeté : “La France, l’Allemagne et l’Espagne construisent l’un des outils les plus importants pour leur souveraineté et celle de l’Europe au 21e siècle.”

Emmanuel Macron a été accusé d’avoir capitulé devant les exigences de Merkel sur Ariane 6 (Image : GETTY)

Les critiques du plan ont cependant déploré une trahison du président français Macron en faveur des demandes de Mme Merkel.

Plus tôt ce mois-ci, un accord “provisoire” entre l’Allemagne et les États-Unis a également suscité la fureur en France.

L’équipe de défense de Mme Merkel achètera cinq avions de patrouille maritime Boeing (BA.N) P-8A, a-t-on annoncé. Après l’approbation de la commission parlementaire du budget, le contrat sera désormais signé, a déclaré le ministère en tant que ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer lors de sa visite à son homologue aux États-Unis.

L’accord pourrait avoir des répercussions dommageables pour le programme franco-allemand de système de guerre aéroportée maritime (MAWS).

Partageant la nouvelle sur Twitter, le leader des Patriotes, Florian Philippot, a fustigé la décision “humiliante” de l’Allemagne.

Postant un article du quotidien français La Tribune intitulé « Avions de patrouille maritime : comment l’Allemagne a roulé la France dans la farine », M. Philippot a tweeté : « Avions de patrouille maritime : l’Allemagne fait croire à la France qu’elle veut la coopération mais achète en fait du matériel américain !

“Florence Parly, la ministre des Armées, dit qu’elle est tombée des nuages ​​!

« Nous sommes dépouillés et humiliés !

“La souveraineté vite !”